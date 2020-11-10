Вчені з коледжу Нортленді з'ясували, що хутро качкодзьоба світиться під впливом ультрафіолету.

Дослідження було опубліковано в науковому журналі Mammalia, пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Австралійський качкодзьоб- дуже цікава тварина, оскільки у нього є дзьоб, і він відкладає яйця, але не належать до класу птахів. Тепер вчені виявили в качкодзьобі ще дещо дуже цікаве.

Дослідження, проведене біологом Паулой Спет Анич, показало, що під ультрафіолетовими лампами хутро качкодзьоба світиться. Це відбувається через біофлуоресценцію, коли короткі хвилі світла поглинаються, а більш довгі хвилі повторно випромінюються живими організмами.

Дослід Анич проводила над трьома “музейними” качкодзьобами – двома самцями і однією самкою, яких помістила під світло. При денному освітленні їх хутро здавалося коричневим, але при УФ-світлі їх хутро світиться зеленим або синім кольором.

Вчені знали, що різні рослини, гриби, фрукти, квіти, комахи та птахи можуть світитися, але тварини – це зовсім недавнє відкриття.

Додамо, що в більш ранніх дослідженнях вчені виявили, що під ультрафіолетовим світлом світяться також білки-летяги і опосуми.