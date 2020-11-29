Про це пише Science Alert.

Спочатку біофлюоресценція була виявлена ​​в качкодзьобів. Тепер вчені з’ясували, вомбати, білбі і інші сумчасті Австралії теж світяться флуоресцентним зеленим, синім і рожевим відтінками в УФ-світлі.

За останні кілька років вчені виявили, що біофлюоресценція набагато більш поширена серед ссавців, ніж прийнято думати. Першим підтвердженням тому стали білки-летяги, що світяться рожевим кольором, після чого дослідники вирішили з’ясувати, хто ще з однопрохідних володіє цією особливістю.

“Ми випробували це тільки на двох десятках ссавців, тому це не був ретельне дослідження. Ймовірно, близько третини з них дійсно світилися”, – сказав Кенні Травуйон, куратор Музею ссавців Західної Австралії.

Біофлюоресценція виникає, коли тварина поглинає випромінювання високих енергій, наприклад, ультрафіолет, а потім випускає його назад на більш низьких частотах. Багато білків в шкірі і тканинах тварин здатні на такий ефект. Вчені виділили частину таких молекул, які сьогодні використовуються в мікрофотографії.

“У багатьох частинах тіла тварин є хімічні сполуки, які, здається, флуоресцують, тому не дивно, що в інших речах, наприклад в хутрі, флуоресцують інші хімічні сполуки”, – пояснює судово-медичний експерт Австралійського музею дикої природи Грета Франкхем.

Вчені виділили деякі з цих молекул і використовували їх для отримання наукових зображень, наприклад, зелений флуоресцентний білок медузи.

Точні деталі того, як і чому відбувається біофлуоресценція у цих ссавців, ще належить визначити. Вомбати і тасманійські бандикути активні в основному вночі – ця особливість властива багатьом тваринам, що володіє біофлюоресценцією. Це викликає низку питань, адже для того, щоб випромінювати світло в темряві, необхідне джерело цього світла для вбирання. Крім того, біологи хочуть з’ясувати переваги і недоліки цього явища.