Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, учасники акції вимагають від народних депутатів розглянути зоозахисні законопроєкти № 2360 та № 2351.

Ці документи передбачають заборону:

  • шкуродерень в Україні і зупинку щорічного вбивства мільйона тварин;
  • евтаназії безпритульних тварин як метод регулювання їх чисельності;
  • контрабанди диких тварин;
  • пропаганди жорстокого поводження з тваринами;
  • фотографування з дикими тваринами в населених пунктах;
  • жебракування з тваринами;
  • утримання в ресторанах, готелях, нічних клубах, інших непристосованих місцях ведмедів, тигрів, інших хижих тварин;
  • залишати тварин в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища, вищій, ніж +20ºС та нижчій, ніж -5ºС.

Також законопроєкти запроваджують адміністративну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами з 14 років; кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами з 16 років; можливість тимчасового вилучення тварин (при жорстокому поводженні з ними) поліцією до розгляду справи в суді; конфіскацію тварини при жорстокому поводженні з нею; позбавлення особи яка вчинила жорстоке поводження з твариною права утримувати тварин протягом десяти років; та обов’язкову експертизу для встановлення причин смерті тварини.

Фото: #Букви

  • 20 жовтня під стінами Верховної Ради відбулася акція зоозахисників “Досить мучити тварин!”.