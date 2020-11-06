Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, учасники акції вимагають від народних депутатів розглянути зоозахисні законопроєкти № 2360 та № 2351.

Ці документи передбачають заборону:

шкуродерень в Україні і зупинку щорічного вбивства мільйона тварин;

евтаназії безпритульних тварин як метод регулювання їх чисельності;

контрабанди диких тварин;

пропаганди жорстокого поводження з тваринами;

фотографування з дикими тваринами в населених пунктах;

жебракування з тваринами;

утримання в ресторанах, готелях, нічних клубах, інших непристосованих місцях ведмедів, тигрів, інших хижих тварин;

залишати тварин в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища, вищій, ніж +20ºС та нижчій, ніж -5ºС.

Також законопроєкти запроваджують адміністративну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами з 14 років; кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами з 16 років; можливість тимчасового вилучення тварин (при жорстокому поводженні з ними) поліцією до розгляду справи в суді; конфіскацію тварини при жорстокому поводженні з нею; позбавлення особи яка вчинила жорстоке поводження з твариною права утримувати тварин протягом десяти років; та обов’язкову експертизу для встановлення причин смерті тварини.