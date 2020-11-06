Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, учасники акції вимагають від народних депутатів розглянути зоозахисні законопроєкти № 2360 та № 2351.
Ці документи передбачають заборону:
- шкуродерень в Україні і зупинку щорічного вбивства мільйона тварин;
- евтаназії безпритульних тварин як метод регулювання їх чисельності;
- контрабанди диких тварин;
- пропаганди жорстокого поводження з тваринами;
- фотографування з дикими тваринами в населених пунктах;
- жебракування з тваринами;
- утримання в ресторанах, готелях, нічних клубах, інших непристосованих місцях ведмедів, тигрів, інших хижих тварин;
- залишати тварин в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища, вищій, ніж +20ºС та нижчій, ніж -5ºС.
Також законопроєкти запроваджують адміністративну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами з 14 років; кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами з 16 років; можливість тимчасового вилучення тварин (при жорстокому поводженні з ними) поліцією до розгляду справи в суді; конфіскацію тварини при жорстокому поводженні з нею; позбавлення особи яка вчинила жорстоке поводження з твариною права утримувати тварин протягом десяти років; та обов’язкову експертизу для встановлення причин смерті тварини.
- 20 жовтня під стінами Верховної Ради відбулася акція зоозахисників “Досить мучити тварин!”.