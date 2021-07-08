Задушлива хвиля спеки, яка забрала життя сотень людей на північному заході Тихого океану минулого тижня, була б "практично неможлива" без зміни клімату.

Про це йдеться в дослідженні міжнародного наукового колективу World Weather Attribution, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Вчені заявили, що зміна клімату зробила таку хвилю спеки в регіоні в 150 разів більш імовірною.

Вони підрахували, що надзвичайно високі температури трапляються один раз на тисячу років, хоча зазначили, що це важко визначити кількісно, враховуючи безпрецедентну спеку на початку літа.

Але якщо нинішні викиди парникових газів продовжаться, такі екстремальні явища можуть повторюватися кожні 5-10 років до 2040-х років.

“Людям необхідно усвідомити, що хвилі тепла є вбивцями, і вони, безумовно, є найбільш смертоносним екстремальним явищем. Хвилі спеки насправді змінюються набагато сильніше і швидше, ніж всі інші екстремальні явища. Підготовка до спеки і запобігання смерті під час аномальної спеки повинні бути пріоритетом №1 для кожної міської влади”, – сказала кліматолог з Оксфордського університету і співавтор дослідження Фридерике Отто.

Нове дослідження, що зв’язує аномальну спеку зі зміною клімату, не дивне. У всьому світі зміна клімату зробило хвилі тепла більш поширеними, більш суворими і тривалими. Однак червнева спека була набагато вище норми для тихоокеанського північного заходу.