Про це повідомив лікар американського лідера Брайан Гарібальді, передає телеканал CNN.
За словами лікаря, сьогодні Трамп прийняв стероїд дексаметазон і другу дозу ремдезивіру.
“Сьогодні він почувається добре. Він був на ногах. Наш план на сьогодні – змусити його їсти та пити, не встаючи з ліжка. Якщо його стан продовжить покращуватися, то ми сподіваємося відпустити його вже завтра у Білий дім, де він продовжить курс лікування”, – заявив Гарібальді.
Інший лікар президента США Шон Конлі зазначив, стан президента то поліпшується, то погіршується. Зокрема, у Трампа часом спостерігалося недостатнє насичення крові киснем. У підсумку лікарі почали давати йому стероїд “Дексаметазон”.
“З часу нашої попередньої розмови з вами (з журналістами) стан здоров’я президента Трампа продовжив покращуватися”, – зазначив він.
За прогнозами медиків, не виключено, що вже у понеділок Дональда Трампа випишуть з лікарні.
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