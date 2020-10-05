Хворий на COVID-19 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп йде на поправку. Вже сьогодні, 5 жовтня, його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.

Про це повідомив лікар американського лідера Брайан Гарібальді, передає телеканал CNN.

За словами лікаря, сьогодні Трамп прийняв стероїд дексаметазон і другу дозу ремдезивіру.

“Сьогодні він почувається добре. Він був на ногах. Наш план на сьогодні – змусити його їсти та пити, не встаючи з ліжка. Якщо його стан продовжить покращуватися, то ми сподіваємося відпустити його вже завтра у Білий дім, де він продовжить курс лікування”, – заявив Гарібальді.

Інший лікар президента США Шон Конлі зазначив, стан президента то поліпшується, то погіршується. Зокрема, у Трампа часом спостерігалося недостатнє насичення крові киснем. У підсумку лікарі почали давати йому стероїд “Дексаметазон”.

“З часу нашої попередньої розмови з вами (з журналістами) стан здоров’я президента Трампа продовжив покращуватися”, – зазначив він.

За прогнозами медиків, не виключено, що вже у понеділок Дональда Трампа випишуть з лікарні.