Про це у Facebook повідомив митрополит УПЦ КП Іоасаф Шибаєв.
За словами митрополита, він говорив з Філаретом по телефону і той розповів про поліпшення самопочуття.
“Поспішаю поділитися з вами, брати і сестри, радістю – зараз, під час чергової телефонної розмови зі Святійшим Патріархом, дізнався від нього радісну звістку – його самопочуття поліпшується настільки, що є надія на швидкий вихід з лікарні!”, – написав митрополит.
- Раніше повідомлялося, що у почесного патріарха Філарета тест показав позитивний результат на коронавірус COVID-19.
- Пізніше йому діагностували запалення легень.