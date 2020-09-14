Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який раніше заразився COVID-19, пішов на поправку і найближчим часом, ймовірно, зможе покинути лікарню.

Про це у Facebook повідомив митрополит УПЦ КП Іоасаф Шибаєв.

За словами митрополита, він говорив з Філаретом по телефону і той розповів про поліпшення самопочуття.

“Поспішаю поділитися з вами, брати і сестри, радістю – зараз, під час чергової телефонної розмови зі Святійшим Патріархом, дізнався від нього радісну звістку – його самопочуття поліпшується настільки, що є надія на швидкий вихід з лікарні!”, – написав митрополит.