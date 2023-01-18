Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинули голова Міністерства внутрішніх справ, перший заступник міністра та державний секретар. Всього відомо про 16 загиблих.

Про це повідомив голова у Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

За його словами, загинуло 16 людей, з них 2 — діти. Крім того, 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 постраждалі особи зараз знаходяться в лікарні, з яких 10 — діти.

Клименко запевнив, що на місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Також триває огляд місця події.

Зауважимо, що станом на раном 18 січня міністр внутрішніх справ України був Денис Монастирський, а його першим заступником — Євгеній Єнін.

Нагадаємо, що 18 січня у місті Бровари Київської області поряд з будівлею дитячого садка впав гелікоптер. Згодом стало відомо, що він належав ДСНС.

За даними місцевої вдали, під час падіння вертольота у Броварах у садку перебували діти та співробітники закладу.

Як заявила “Суспільному” речниця поліції Київщини Ірина Прянишникова гвинтокрил впав “біля дитячого садка”.