Українські рятувальники вкотре закликали людей не займатися спалюванням сухої трави чи сміття, адже у подібних пожежах часто гинуть тварини.

Про це йдеться у дописі пресслужби ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, паління сухої трави чи сміття мають безліч негативних наслідків. Серед них – смерть тварин.

“Також гинуть тваринки…» Це не остання причина, чому не варто палити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе”, – повідомили рятувальники.

У ДСНС зазначають, що від пожеж на полях насамперед страждають їжаки, птахи та зайці, які точно не заслуговують на те, щоб згоріти живцем.