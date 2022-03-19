Про це йдеться у дописі пресслужби ДСНС.
Як повідомляють рятувальники, паління сухої трави чи сміття мають безліч негативних наслідків. Серед них – смерть тварин.
“Також гинуть тваринки…» Це не остання причина, чому не варто палити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе”, – повідомили рятувальники.
У ДСНС зазначають, що від пожеж на полях насамперед страждають їжаки, птахи та зайці, які точно не заслуговують на те, щоб згоріти живцем.
- Нагадаємо, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликали українців відмовитися від “традиції” спалювати суху траву весною, насамперед зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна.