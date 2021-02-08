Південнокорейська компанія Hyundai Motor Co і її дочірня компанія Kia заявили, що більше не ведуть переговори з Apple про можливу співпрацю в розробці безпілотних електромобілів.

Про це пише агентство Bloomberg.

Це сталося через місяць після підтвердження початку попередніх консультацій. Hyundai Motor підтвердила, що компанія веде переговори з Apple про створення безпілотного електромобіля Apple Car. За інформацією джерел, угода могла зірватися через витік інформації про співпрацю, оскільки Apple воліє тримати відомості про свої переговори в секреті.

Також є версія, що від співпраці міг відмовитися і автовиробник Hyundai, бо в цій угоді він мав виступити в ролі постачальника комплектуючих і збирача.

Як повідомляє агентство Reuters, у січні виконавчий директор автогіганта заявив, що Hyundai “це не компанія, яка виробляє автомобілі для інших”.

Тепер акції Hyundai і Kia різко впали – на 6,21% і 14,98% відповідно.

За словами джерел агентства, Apple також обговорює аналогічні плани як мінімум з шістьма японськими автовиробниками, чиї назви поки не розголошуються.

Очікується, що Apple представить Apple Car в 2024 році.