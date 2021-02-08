Про це пише агентство Bloomberg.
Це сталося через місяць після підтвердження початку попередніх консультацій. Hyundai Motor підтвердила, що компанія веде переговори з Apple про створення безпілотного електромобіля Apple Car. За інформацією джерел, угода могла зірватися через витік інформації про співпрацю, оскільки Apple воліє тримати відомості про свої переговори в секреті.
Також є версія, що від співпраці міг відмовитися і автовиробник Hyundai, бо в цій угоді він мав виступити в ролі постачальника комплектуючих і збирача.
Як повідомляє агентство Reuters, у січні виконавчий директор автогіганта заявив, що Hyundai “це не компанія, яка виробляє автомобілі для інших”.
Тепер акції Hyundai і Kia різко впали – на 6,21% і 14,98% відповідно.
За словами джерел агентства, Apple також обговорює аналогічні плани як мінімум з шістьма японськими автовиробниками, чиї назви поки не розголошуються.
Очікується, що Apple представить Apple Car в 2024 році.
- Раніше південнокорейська компанія Hyundai Motor Company оголосила, що веде переговори з американською компанією Apple з приводу можливого спільного виробництва електрокарів, але через деякий час відредагувала заяву.