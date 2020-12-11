Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor купує контрольний пакет акцій американської компанії Boston Dynamics, яка спеціалізується на робототехніці.

Про це поінформували в пресслужбі Hyundai.

Сума угоди становить 1,1 млрд доларів.

Hyundai отримає контрольний пакет акцій – 80%. Решта 20% акцій Boston Dynamics збереже за собою японська холдингова компанія SoftBank (через одну зі своїх афілійованих компаній).

У Hyundai відзначили, що купують Boston Dynamics, оскільки хочуть “змінити людське життя, об’єднавши провідні технології в сфері робототехніки зі своїм досвідом в сфері мобільності”.

У Hyundai розраховують, що інвестиції в Boston Dynamics сприятимуть розвитку сервісних та логістичних роботів, інформує видання The Verge.

Крім того, в Hyundai хочуть згодом випустити більше моделей роботів-гуманоїдів, яких можна буде застосовувати для догляду за пацієнтами в лікарнях. Сфера інтересів компанії також включає автономне водіння і “розумні” фабрики.

Компанія Boston Dynamics була заснована в 1992 році співробітником Массачусетського технологічного інституту Марком Рейбертом. Компанія є розробником роботів, найбільш відомі з яких: чотириногий робот-собака Spot і двоногий робот-гуманоїд Atlas, призначений для пересування по пересіченій місцевості.

Для Boston Dynamics майбутня зміна власника буде третьою за останні роки. Так, у 2013 році компанію купила Google, а в 2017 році – японський телекомунікаційний гігант SoftBank.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Hyundai наразі виготовляє практичних промислових роботів, призначених для заводського використання.

Водночас Boston Dynamics, за оцінкою агентства, часто більше нагадує дослідницьку організацію, виробляючи “технологічно просунутих, химерних, але нерентабельних” роботів.

Закрити угоду з купівлі Boston Dynamics сторони планують до червня 2021 року (після її схвалення регуляторами).