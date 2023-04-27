Про це повідомляє Reuters.

Переговори щодо продажу заводів перебувають на завершальній стадії. Автовиробник чекав остаточного схвалення російського уряду.

“Це правда, що тривають дискусії щодо продажу, але нічого не вирішено”, – заявили в Hyundai Motor.

Минулого року компанія зупинила роботу свого російського представництва. Минулого місяця виробник заявляв, що розглядає різні варіанти роботи.

Hyundai Motor та дочірня компанія Kia Corp входять до 10 найбільших світових автовиробників за обсягом продажів. Компанія виробляє близько 200 тис. автомобілів на рік у Росії, що становить приблизно 4% світових виробничих потужностей.

Нині у РФ світові бренди заміняють китайськими.