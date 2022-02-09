Власників Hyundai та Kia через проблему з одним із модулів просять не паркуватися в приміщенні або поряд з будинками через ризик можливого займання. Автомобільні компанії відкликали з ринку 357 тисяч та 126 тисяч машин відповідно.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Компанії виявили проблему з модулем управління комп’ютером антиблокувальної системи. Він потенційно може спричинити коротке замикання та пожежу в моторному відсіку навіть, якщо авто заглушено. Через це відкликали кросовери Hyundai як Santa Fe, вироблені з 2016 по 2018 рік, Santa Fe Sport 2017-2018 років, Santa Fe XL 2019 року та Tucson 2014-2015 років.

Американське видання додало, що компанія Kia зафіксувала три випадки загоряння машин. Тому фірма відкликала седан K900 2016-2018 років, а також кросовери Sportage, випущені з 2014 по 2016 роки.

Власникам пропонують звернутися до сервісного центру. Фахівці перевірять модуль керування антиблокувальною системою. У випадку, якщо він виявиться несправним, то його замінять. Зокрема спеціалісти можуть замінити запобіжник, щоб зменшити кількість електричного струму, який подається до модуля.

Зазначимо, що виробники транспортних засобів не вперше відкликають машини через ризики пожежі. У липні 2021 року Chevrolet попередила власників Bolt EV про можливий ризик займання у приміщенні.