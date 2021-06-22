Про це поінформували в пресслужбах Boston Dynamics та Hyundai.

Hyundai Motor Group купила контрольний пакет акцій Boston Dynamics – 80%.

Решту 20% акцій збереже за собою японська холдингова компанія SoftBank (через одну зі своїх афілійованих компаній), яка була власником Boston Dynamics з 2017 року.

Сума угоди становить 1,1 млрд доларів.

У Hyundai пообіцяли підтримувати розвиток і створення нових продуктів від Boston Dynamics.

“Угода дозволить групі (Hyundai, – ред.) та Boston Dynamics використовувати сильні сторони один одного у виробництві, логістиці, будівництві та автоматизації. Разом Hyundai та Boston Dynamics створять ланцюжок створення робототехніки, від виробництва компонентів роботів до інтелектуальних логістичних рішень. Група буде підтримувати постійне розширення лінійки продуктів Boston Dynamics, а також глобальні продажі і послуги”, – зазначили в компанії.

Як раніше зазначалося в ЗМІ, в Hyundai розраховують, що інвестиції в Boston Dynamics сприятимуть розвитку сервісних та логістичних роботів.

Крім того, в Hyundai хочуть згодом випустити більше моделей роботів-гуманоїдів, яких можна буде застосовувати для догляду за пацієнтами в лікарнях. Сфера інтересів компанії також включає автономне водіння і “розумні” фабрики.

ДОВІДКА. Компанія Boston Dynamics була заснована в 1992 році співробітником Массачусетського технологічного інституту Марком Рейбертом. Компанія є розробником роботів, найбільш відомі з яких: чотириногий робот-собака Spot і двоногий робот-гуманоїд Atlas, призначений для пересування по пересіченій місцевості.

Для Boston Dynamics зміна власника є третьою за останні роки. Так, у 2013 році компанію купила Google, а в 2017 році – японський телекомунікаційний гігант SoftBank.