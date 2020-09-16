Асоціація правників України запрошує вас взяти участь у І Конференції з енергетичного права, яка відбудеться у змішаному форматі.

Коли: 09 жовтня, 09:30 – 15:00.

Де: м. Київ, вул. Хрещатик, 6.

Реєстрація: за посиланням.

Формат: offline & online

Захід є унікальним майданчиком де можна зустрітися особисто з провідними представниками найбільших компаній-операторів в Україні та налагодити нові важливі ділові контакти, дізнатися останні новини сектору з перших вуст, а також знайти нових партнерів і клієнтів для вашого бізнесу.

Серед учасників та доповідачів очікуються провідні фахівці галузі, представники регуляторних органів, суддівського корпусу та спеціалізованих державних установ.

Серед питань для розгляду: робота ринку електроенергії – про результати 1 року роботи (розвиток мереж, нові генеруючі потужності, RAB-регулювання); ринок відновлюваної енергетики: стан і перспективи; питання енергозалежності України (статус УРП, ринок газу, транзитні питання) тощо. Детальніше ознайомитися з програмою заходу можна тут.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова.

Реєстрація вважається остаточно підтвердженою з моменту оплати участі у заході.

У випадку неможливості проведення заходу офлайн через карантинні обмеження та підвищення рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, захід буде проведено лише в онлайн-форматі. Різницю між вартістю участі різних типів квитків буде повернено учаснику.