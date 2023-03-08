Додаток I'm Ukrainian створили спеціально для українських громадян, які вимушено переїхали до інших країн. Він призначений для того, щоб зробити їх життя за кордоном комфортнішим.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що за допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси. Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.

Наголошено, що застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Для користування додатком необхідно:

мати встановлений на мобільному телефоні застосунок Дія

завантажити I’m Ukrainian

під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти

вибрати “Вхід через Дію”

Також додається, що нині додаток працює у 19 країнах світу, проте їх перелік поступово збільшується.