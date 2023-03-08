Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що за допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси. Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.

Наголошено, що застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Для користування додатком необхідно:

  • мати встановлений на мобільному телефоні застосунок Дія
  • завантажити I’m Ukrainian
  • під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти
  • вибрати “Вхід через Дію”

Також додається, що нині додаток працює у 19 країнах світу, проте їх перелік поступово збільшується.