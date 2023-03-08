Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначено, що за допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси. Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.
Наголошено, що застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.
Для користування додатком необхідно:
- мати встановлений на мобільному телефоні застосунок Дія
- завантажити I’m Ukrainian
- під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти
- вибрати “Вхід через Дію”
Також додається, що нині додаток працює у 19 країнах світу, проте їх перелік поступово збільшується.
- Пацієнти, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний сертифікат, можуть звернутися до лікаря для внесення цих вакцинацій до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), а відтак – сформувати COVID-сертифікат через “Дію”.
- 27 лютого у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер у порталі “Дія” можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. За допомогою нової послуги громадяни можуть одразу обрати місце, час, формат та залу, де відбудеться церемонія.
- У Мінцифрі розповіли, як на порталі “Дія” можна отримати витяг про місце проживання дитини. Відтепер це можна зробити й на комп’ютері.