​​Про це повідомив в Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

“Величезний скандал назріває в українській енергетиці. Нова в.о. міністра енергетики Ольга Буславець запропонувала всі проблеми галузі вирішити шляхом зупинки блоків атомних електростанцій. Для цього пішла рознарядка державному Енергоатому про повну зупинку трьох (!) Блоків потужністю 3000 МВт і зменшенні виробництва ще на 5 блоках. Це еквівалент зупинки всієї Рівненської АЕС або половини Запорізької АЕС. Навіщо? Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти сонячні станції Ахметова, що працюють на високому “зеленому” тарифі. І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції всі того ж Ахметова”, – заявив Лещенко.

Він зазначив, що такі рішення державі будуть коштувати мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.

“Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 мільярдів гривень допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), – додає колишній парламентарій.

За його словами, виходить двоходова схема:

– “Енергоатом” рятує ДТЕК;

– держава вже рятує “Енергоатом”;

– таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держави, але уникає долі “Приватбанку”, тобто націоналізацію.

“Відзначимо! Зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня”, – йдеться в публікації.

На думку Лещенка, після таких ініціатив Буславець практично втратила шанси бути затвердженою в Парламенті на посаду міністра енергетики. Тим більше, проти такої масштабної зупинки АЕС виступає голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус. Також цим питанням зацікавилися в посольствах західних країн.

Буславець стала в.о глави Міністерства енергетики 16 квітня. Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вносив її кандидатуру на розгляд Верховної Ради. Втім, в останній момент питання зняли з розгляду. Причина – в “Слузі народу” не знайшли достатньої кількості голосів.

Колишня генеральна директорка Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була одним з розробників проєкту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ «ДТЕК Східенерго» ціну на газ нижчу від ціни продажу «Нафтогазом» населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46%-69%.

29 березня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія представили депутатам фракції кандидатів на посади міністра фінансів, міністра енергетики і міністра охорони здоров’я.