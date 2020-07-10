У Жанін Аньєс, яка тимчасово виконує обов'язки президента Болівії, виявили коронавірус. Тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Про це вона повідомила в Twitter.

Вона зазначила, що протягом останнього тижня коронавірус виявили у багатьох членів уряду.

“Я здала аналіз, і він теж дав позитивний результат. Я буду на карантині два тижні доти, поки мені не зроблять ще один аналіз для перевірки стану. Я почуваю себе добре”, – сказала Аньєс.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Незважаючи на захворювання, Аньєс продовжить виконувати обов’язки глави держави у віддаленому режимі.

До цього COVID-19 підтвердили у міністра охорони здоров’я Болівії Ейді Роки, міністра при президенті Єрко Нуньєса і міністра гірничорудної та металургійної промисловості Хорхе Оропеса. З них госпіталізували тільки Нуньєса, а решта лікуються вдома.

На сьогоднішній день в Болівії коронавірусом заразилися понад 42 тис. осіб, померло понад 1,5 тис.