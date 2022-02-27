Про це він сповістив у своєму зверненні.
Кулеба нагадав, що українці не хотіли розпочинати війну з РФ, проте вони захищатимуться та отримуватимуть підтримку з усього світу. І хоча розпочав вторгнення Путін – “платити” доведеться росіянам.
“Проти Росії засновані безпрецедентні санкції. Страждаєте ви (росіяни – ред.). У Путіна гроші не закінчаться, а курс рубля полетів у прірву. Банки відмикають від міжнародних систем фінансування – ви не зможете навіть розрахуватися карткою. Європейське небо закрито – ви не зможете полетіти у відпустку та побачити світ. І це лише початок. Далі – гірше. Економіка поповзе донизу: ріст цін, інфляція тощо”, – пояснив Дмитро Кулеба.
Він додав, що хоч уряд РФ й намагаються говорити , що все під контролем, проте це все брехня. Реальність, як наголосив Кулеба, у тому, що відбувається війна. І вона теж має свою ціну.
“Вимагайте у Путіна зупинити війну. Україна ні на кого не нападала та не збирається. Ми хочемо жити у мирі. Для цього Путін має зупинитися”, – констатував очільник МЗС України.
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