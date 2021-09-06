Компанія BMW презентувала на автомобільній виставці в Мюнхені IAA Mobility електромобіль i Vision Circular, створений з вторсировини і придатний до вторинного перероблення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

BMW i Vision Circular — це компактний чотиримісний електромобіль. Концепт-кар не тільки повністю придатний для вторинного перероблення, а й частково складається з перероблених матеріалів.

“У той час, як деякі бренди представляють стилізовані і потужні концепти автомобілів майбутнього, BMW на виставці IAA 2021 року рухалася в іншому напрямку. Абсолютно новий BMW i Vision Circular — це концептуальний автомобіль, який повністю переробляється, в якому основна увага приділяється тому, як повторно використовувати матеріали для створення продукту з мінімальним вуглецевим слідом”, — зазначили в компанії.

BMW навіть розробила зміни у виробничому процесі. До прикладу, змін зазнали способи з’єднання елементів автомобіля. Колеса оснащені фіксаторами, які можна видалити спеціальним ключем, тим самим зменшивши кількість матеріалів, необхідних для кріплення.

“BMW хоче, щоб i Vision Circular був найекологічнішим та найбільш придатним для вторинного перероблення автомобілем з коли-небудь створених, на 100% з відновлюваних матеріалів”, — додали в компанії.

Кузов BMW i Vision Circular не фарбували. Замість цього перероблений алюміній, з якого зроблено кузов, був вкритий анодованим покриттями Anodized Mystic Bronze. Задня частина корпусу виготовлена ​​з термічно обробленої сталі Temper Blue Steel контрастного кольору.

Шини зроблені зі спеціальної екологічної синьої гуми та переробленої гуми. А справжніх фар авто немає, замість цього — цифрові панелі освітлення.

Замість традиційної панелі приладів в BMW i Vision Circular використовується тільки високотехнологічний проєкційний дисплей. Він може відбивати інформацію про водія, навігацію, мультимедіа тощо.

Кермове колесо зроблене з поновлюваних органічних матеріалів, надрукованих на 3D-принтері. Той, що зображений на цих фотографіях, зроблений з дерев’яного порошку. Сенсорні кнопки по обидві сторони від центру колеса керують проєкційним дисплеєм.

Сидіння — з вбудованими ременями безпеки, високими валиками та товстими подушечками підголівників. Колір сидінь отримав назву MONOchrome Taupe. Вони зроблені з тканини з переробленої тканини. Килими кольору MONOchrome Mint — з переробленого пластику.

Також у BMW i Vision Circular використовується акумулятор з перероблених матеріалів. Він підтримує двонапрямну зарядку. Тобто i Vision Circular може “віддавати” електроенергію за потреби.