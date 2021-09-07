«Я абсолютно чесна людина»: Трухін каже, що не просив десятки ЗМІ видалили новини про ДТП за його участю

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін заявив, що був тверезим, коли сталася ДТП за його участю. При цьому він стверджує що не причетний до ситуації з видаленням новин з видань.

Про це Трухін заявив журналістам у кулуарах парламенту, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Я самостійно ознайомився з цією інформацією. Насправді видалили не з 30, а, по-моєму, навіть більше ніж з 60 або 70 медіа (новину про ДТП за участю нардепа, – ред.)… Щодо видалення, я не ставив щодо себе ніякої інформації ні за гроші, ні без грошей …Отже, ні я, ні мої помічники, ні люди мені відомі не замовляли й не знімали новин”, – заявив Трухін.

Він навіть попросив журналістів розібратися у ситуації та пообіцяв посприяти. Ба більше, нардеп вважає “неприпустимим”, коли журналісти за гроші або без грошей знімають новини.

За словами Трухіна, він знає, хто влаштував провокацію з видаленням новин про ДТП, але не озвучив конкретні прізвища.

Трухін відмовився коментувати деталі аварії й хід розслідування, аргументувавши це тим, що йому заборонили адвокати й слідчі.

Нардепа запитали, чи не вважає він за необхідне на час слідства скласти повноваження заступника голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та керівника осередку партії “Слуга народу” в Полтавській області. Проте Трухін відповів, що “це жодним чином абсолютно не пов’язані речі”.

Нардеп не вважає себе винним. Він також поскаржився, що засоби масової інформації чинять тиск на його родину.

“Я абсолютно чесна людина. Коли будуть підготовлені всі матеріали слідства, я вийду на брифінг … Хотів насправді зібрати брифінг, але і слідчі, і адвокати заборонили будь-що коментувати… Я можу вам з повною упевненістю сказати, що п’яний я не був”, – сказав Трухін.

Нагадаємо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.

Однак в Офісі президента #Букви заперечили цю інформацію. Речник президента Сергій Никифоров запевнив, що Трухіна немає у складі української делегації, що супроводжує Зеленського у США. На уточнювальне питання, за яких підстав його виключили, Никифоров відповів:

“Трухіна нема й не було”.

Ксенія Мартинова — дочка партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у групі “Приват” Олексія Мартинова та колишня дружина нардепа з фракції “Слуги народу” Олександра Трухіна — потрапила в ДТП та уникла відповідальності за це.

У вівторок, 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.