У ніч на 19 липня померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка, їй було 56 років. ЇЇ колега Ольга Сумська розповіла про те, що ніхто не знав про біль Руслани Писанки, адже на публіці вона була завжди феєрверком позитивних емоцій.

Відповідний допис акторка Ольга Сумська зробила на своїй сторінці у Facebook.

“Руся, рідна наша. Я шокована. Ніколи б не подумала, що буду писати ці слова. Ні, не можу збагнути. Руся нікому нічого не говорила”, – йдеться у повідомленні Ольги Сумської.

Вона зазначила, що два тижні тому спілкувалася з Русланою Писанкою, вони планували зіграти у виставі. Також Руслана розповіла їй про те, як ховала маму по вайберу, бо вона вже була тоді у Німеччині та про те, як бомбили село Гореничі і як вони виїхали з Києва.

За словами Ольги Сумської, Руслана Писанка мала операцію на нозі, яку зламала на виставі ще до повномасштабного вторгнення Росії на виставі. Тоді ногу збирали по шматочках.

Також вона додала, що Руслана Писанка дуже важко пережила смерть брата декілька років тому, а потім операцію на серці у мами.

“Я бачила, як їй важко, але вона не подавала виду. Ніхто не знав про її біль. На публіці – це завжди феєрверк емоцій, чарівності, таланту і доброго гумору”, – зазначила Ольга Сумська.

Також вона зауважила, що більш харизматичної акторки й особистості ніж Руслана Писанка важко уявити.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня на 57-му році життя померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка.