Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, що перепросив американських партнерів за те, що недостатньо вірив у напад РФ на Україну та початок повномасштабної російсько-української війни.

Про це зокрема йдеться в його інтерв’ю “Українській правді”.

За словами Резнікова, він насправді робив все, щоби не було паніки. Голова оборонного відомства не вірив, що росіяни “будуть бомбити Київ та інші мирні міста”.

“На зустрічі з президентом Байденом і панами Остіном та Блінкеном у Варшаві у березні, то я так і сказав: “Шановний пане президенте, я хочу зробити камінг-аут: хочу зізнатися, що помилився. Тому, що я був переконаний і всім говорив, що росіяни не будуть бомбити цивільні міста”, — заявив Резніков.

Очільник Міноборони додав, що був переконаний, що у президента РФ Володимира Путіна була мрія, що “його зустрічатимуть з квітами на вулицях, як нового імператора, що дуже мирно все відбудеться, як це було в Криму в 14-му році – практично без серйозного спротиву”.

На його думку, відповідно, “не було сенсу бомбити, і вже тим паче те місто, де стоїть Лавра”: “Тому я дійсно помилявся, зізнаюсь. Тепер я більш зважено роблю певні прогнози”, — сказав Резніков.