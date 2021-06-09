Відомий голлівудський актор Хоакін Фенікс розповів про свої відчуття, коли йому вручили премію "Оскар" за головну роль у фільмі "Джокер" у 2020 році.

Про це актор розповів в інтерв’ю виданню The Times.

Це був перший “Оскар” для Фенікса. Нагороду йому присудили в номінації “Найкраща чоловіча роль”.

В інтерв’ю актор зізнався, що в момент нагородження відчував не піднесення, а страх через потребу виступити з промовою і відповідальність.

“Я не хотів нікуди вставати і робити будь-що. Я не був схвильований такою можливістю. Я був сповнений страху”, – наголосив Фенікс, якого цитує видання People.

“Я опинився в тій ситуації, і якась частина мене просто хотіла сказати: “Дуже дякую, чудово, на добраніч. Але я відчував, що повинен… Якщо я тут, я не можу просто подякувати своїй мамі”, – додав 46-річний актор.

Варто зазначити, що у своїй промові на церемонії нагородження премією “Оскар” Фенікс говорив про боротьбу з несправедливістю в різних сферах (про гендерну нерівність, расизм, права корінних народів), і на цьому тлі – про права тварин.

“Чи ми говоримо про гендерну нерівність, расизм, права ЛГБТ, права корінних народів або права тварин, ми говоримо про боротьбу з несправедливістю. Ми говоримо про боротьбу проти віри в те, що одна нація, один народ, одна раса, одна стать, один вид має право безкарно домінувати, використовувати та контролювати інший”, – заявив актор у промові.