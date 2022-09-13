Про це повідомляє “Суспільне”.

“Я чекала, що ти прийдеш. Зберегла всі твої речі”, — сказала В’ячеславу мати, обіймаючи та всміхаючись від радості, коли нарешті побачила сина. Вона не могла перестати обіймати сина та радіти його поверненню.

Місцеві мешканці радо зустріли українських захисників, однак поки що українські військові евакуюють людей на деякий час у більш безпечні райони.

Як передає “Укрінформ”, в етері національного марафону “Єдині новини” Задоренко сказав, що наразі зарано повертатися на деокуповані території: “Я не раджу людям прямо зараз повертатися додому, бо ще вчора зранку в Козачу Лопань залетіли з території РФ гелікоптери, були обстріли, були ракетні удари”, — зазначив Задоренко.

Також у ніч на 13 вересня ворог обстріляв Лозову Харківської області. Сам обласний центр не постраждав, однак на ранок вівторка місцеві повідомляють про відсутність електроенергії та роботи метро.