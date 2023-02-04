Бельгійська компанія OIP готова продати техніку зі свого, ймовірно, найбільшого запасу танків у Європі за "справедливу ціну". Власник озброєнь заявив, що хотів би бачити їх в Україні. Зокрема, йдеться про танки Leopard.

Про це повідомляє The Guardian.

На околиці Турне, середньовічного містечка в Бельгії, знаходиться непримітний сірий ангар, де всередині стоять ряди танків Leopard німецького виробництва та інші важкі бойові машини. Деякі з них очолюють списки потреб українських військових.

Ангар належить бельгійській оборонній компанії OIP і має один із найбільших приватних запасів зброї в Європі: “Багато з цих танків стоять тут роками. Сподіваюся, тепер настав час, коли вони нарешті підуть у хід в Україні”, — сказав Фредді Верслюйс, голова OIP.

За його словами, у компанії є 50 Leopard 1, а також є 38 німецьких танків Gepard, 112 австрійських легких танків SK-105 і 100 італійських бронетранспортерів VCC2 і 70 M113.

Загалом компанія має на складі близько 500 броньованих машин, що є, ймовірно, найбільшим приватним арсеналом танків у Європі”.

Раніше Людивін Дедондер, міністерка оборони Бельгії заявила, що розпочала перемовини з OIP щодо купівлі техніки, але звинуватила компанію в спробі отримати “величезний прибуток” від продажу.

“Переговори все ще тривають, але я не збираюся платити півмільйона за танк, який далеко не боєздатний”, — наголосила Дедондер у коментарі бельгійським ЗМІ.

Верслюйс заперечив, що бельгійський уряд звертався до нього, і сказав, що наразі важко назвати ціну, за яку він готовий продати танки: “Зараз немає сенсу говорити про ціни, тому що нам потрібно перевірити стан кожного [танка] і що потрібно оновити”, — додав він.

Власник ангара розповів, що нещодавно до нього звернувся український державний експортер та імпортер зброї щодо можливості придбання його танків: “Ми відкриті до всіх варіантів. Але ціна має бути справедливою, ми не благодійна організація. Усі думають, що ми заробляємо багато грошей, але подивіться навколо, ангар поки що повний. Ми взяли ці танки, коли вони нікому не були потрібні. Зараз я дуже хотів би їх побачити в Україні”.

Зауважимо, що наприкінці січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.