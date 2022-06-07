«Я дивом поїхала» – Овсяннікова розповіла, що через нападки на неї її довелося «евакуювати» з України

Колишня працівниця прокремлівського телеканалу "Первый канал" Марина Овсяннікова розповіла, що через нападки на неї в Україні вона дуже перелякалася, а німецьке видання Welt через це мусило її евакуювати.

Про це вона розповіла в коментарі російському виданню “Медуза”.

Овсяннікова метою свого приїзду в Україну назвала “благу ідею” – допомогу владі. Зокрема, серед планів медійниці було “записати інтерв’ю із Зеленським, показати Бучу та Харків”.

Однак – через реакцію українського суспільства на новину про її пресконференцію в Києві – довелося ці плани змінити.

Марина Овсяннікова розповіла, що її почали звинувачувати у роботі на Кремль. Через страх вона навіть відмовилася від зустрічі з радником голови МВС України Антоном Геращенком. Опісля експрацівницю “Першого каналу” ще й внесли до бази сайту “Миротворець”.

“Журналісти стали кричати, що я москалька, агент ФСБ, пропагандистка, що колишніх пропагандистів не буває, що мене треба заарештувати. Зрештою служба Welt евакуювала найнеймовірнішими шляхами. Я навіть від страху відмовилася зустрічатися [з радником голови МВС України Антоном Геращенком, який запропонував провести інтерв’ю замість пресконференції], він мене одразу вніс до бази “Миротворець”, і я втекла. Це був якийсь жах, ми ледве виїхали машиною через Румунію, я дивом поїхала”, — розповіла Овсяннікова.

У себе на сторінці журналістка опублікувала допис, в якому надала відповіді на “головні запитання українців”.

У ньому Овсяннікова заявила, що не вимагає зняття санкцій з РФ, не працює на ФСБ і російську пропаганду, її відпустили завдяки Макрону, Зеленському та американським політикам. Журналістка наголосила, що усі новини на “Первом канале” транслювалися у прямому етері, а з моменту її протесту – з невеликою затримкою. Вона зазначила, що згодна з тезою, що на росіянах лежить колективна відповідальність за вторгнення в Україну, що РФ нам не є братнім народом і насправді вона – українка:

“Я не “хороша росіянка”, я українка. На знак підтримки України має намір змінити прізвище Овсяннікова – на своє рідне прізвище Ткачук”, – заявила медійниця.