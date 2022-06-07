«Я дивом поїхала» – Овсяннікова розповіла, що через нападки на неї її довелося «евакуювати» з України

Про це вона розповіла в коментарі російському виданню “Медуза”.
Овсяннікова метою свого приїзду в Україну назвала “благу ідею” – допомогу владі. Зокрема, серед планів медійниці було “записати інтерв’ю із Зеленським, показати Бучу та Харків”.
Однак – через реакцію українського суспільства на новину про її пресконференцію в Києві – довелося ці плани змінити.
Марина Овсяннікова розповіла, що її почали звинувачувати у роботі на Кремль. Через страх вона навіть відмовилася від зустрічі з радником голови МВС України Антоном Геращенком. Опісля експрацівницю “Першого каналу” ще й внесли до бази сайту “Миротворець”.
“Журналісти стали кричати, що я москалька, агент ФСБ, пропагандистка, що колишніх пропагандистів не буває, що мене треба заарештувати. Зрештою служба Welt евакуювала найнеймовірнішими шляхами. Я навіть від страху відмовилася зустрічатися [з радником голови МВС України Антоном Геращенком, який запропонував провести інтерв’ю замість пресконференції], він мене одразу вніс до бази “Миротворець”, і я втекла. Це був якийсь жах, ми ледве виїхали машиною через Румунію, я дивом поїхала”, — розповіла Овсяннікова.
У себе на сторінці журналістка опублікувала допис, в якому надала відповіді на “головні запитання українців”.
У ньому Овсяннікова заявила, що не вимагає зняття санкцій з РФ, не працює на ФСБ і російську пропаганду, її відпустили завдяки Макрону, Зеленському та американським політикам. Журналістка наголосила, що усі новини на “Первом канале” транслювалися у прямому етері, а з моменту її протесту – з невеликою затримкою. Вона зазначила, що згодна з тезою, що на росіянах лежить колективна відповідальність за вторгнення в Україну, що РФ нам не є братнім народом і насправді вона – українка:
“Я не “хороша росіянка”, я українка. На знак підтримки України має намір змінити прізвище Овсяннікова – на своє рідне прізвище Ткачук”, – заявила медійниця.
- Нагадаємо, колишня працівниця одного з рупорів російської пропаганди “Первого телеканала”Марина Овсяннікова насправді лише відіграє роль дисидентки задля просування вигідних Кремлю тез на аудиторію Заходу.
- Також стало відомо, що Овсяннікова заявила, що приїхала до Києва 5 червня. Проте вже за три години після публікації написала, що вже давно не знаходиться в Україні, що викликало підозру, чи була вона насправді у столиці.
- Російська журналістка, колишня працівниця пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Києва.
- 4 червня колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу “Первый канал” Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її “родной”. Нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко назвала неприйнятним візит російської експропагандистки Марини Овсяннікової.
- Марина Освяннікова стала відомою після того, як в етері російського пропагандистського телеканалу з’явилась з плакатом проти війни в Україні.