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«Я – гаряча людина»: мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед Зеленським

У п’ятницю, 11 грудня, мер Черкас Анатолій Бондаренко офіційно вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським.

П’ятниця, 11 грудня 2020, 13:30

Публічні вибачення мер приніс під час прямої трансляції в Facebook.

Так, спочатку Бондаренко закликав усіх депутатів забути про чвари та розпочати реалізацію нагальних проєктів.

Після цього мер звернувся до президента Володимира Зеленського.

“Я, як міський голова, хотів би спершу, напевно, й повибачатися перед президентом. Я – гаряча людина, але я – щира людина, і буду завжди стояти пліч-о-пліч із людьми, які будуть захищати нашу країну. Так що, пане президенте, я б хотів офіційно вибачитися. Хотів сказати, що наше завдання спільно працювати на країну”, – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.

Раніше влада Черкас ухвалила  рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це вирівнювання  права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.

Теги: вибачення, Зеленський, сварки, суд, Бондаренко

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