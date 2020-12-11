«Я – гаряча людина»: мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед Зеленським

Публічні вибачення мер приніс під час прямої трансляції в Facebook.

Так, спочатку Бондаренко закликав усіх депутатів забути про чвари та розпочати реалізацію нагальних проєктів.

Після цього мер звернувся до президента Володимира Зеленського.

“Я, як міський голова, хотів би спершу, напевно, й повибачатися перед президентом. Я – гаряча людина, але я – щира людина, і буду завжди стояти пліч-о-пліч із людьми, які будуть захищати нашу країну. Так що, пане президенте, я б хотів офіційно вибачитися. Хотів сказати, що наше завдання спільно працювати на країну”, – сказав Бондаренко.