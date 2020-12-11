«Я – гаряча людина»: мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед Зеленським

Публічні вибачення мер приніс під час прямої трансляції в Facebook.
Так, спочатку Бондаренко закликав усіх депутатів забути про чвари та розпочати реалізацію нагальних проєктів.
Після цього мер звернувся до президента Володимира Зеленського.
“Я, як міський голова, хотів би спершу, напевно, й повибачатися перед президентом. Я – гаряча людина, але я – щира людина, і буду завжди стояти пліч-о-пліч із людьми, які будуть захищати нашу країну. Так що, пане президенте, я б хотів офіційно вибачитися. Хотів сказати, що наше завдання спільно працювати на країну”, – сказав Бондаренко.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.
Раніше влада Черкас ухвалила рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.
Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це вирівнювання права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.
- 1 травня Президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку юридичними наслідками за ослаблення карантину.
- Бондаренко відповів, що заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов погрожував йому через дострокове ослаблення карантину в місті.
- Також Бондаренко нагадав Зеленському його передвиборні обіцянки.
- Раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського, який назвав його “бандитом”.
- Суд залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від 1 жовтня, який відмовив Бондаренку в задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації.
- 25 листопада Київський апеляційний суд не задовольнив позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка проти президента Володимира Зеленського.