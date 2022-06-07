Третій президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що ненавидить ворогів та вважає їх покидьками й виродками.

Відповідний допис третій президент РФ, нині голова Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв опублікував у Telegram.

У дописі політик пояснив, чому публікує у своєму Telegram-каналі жорсткі повідомлення. За його словами, він ненавидить ворогів РФ та вважає їх покидьками й виродками. Також Медведєв додав, що, оскільки вони бажають смерті Росії, то, доки він живий, робитиме все задля їхнього зникнення.

“Мене часто питають, чому мої пости в Telegram такі різкі. Відповідаю — я їх ненавиджу. Вони покидьки й виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І доки я живий, я робитиму все задля їх зникнення”, — повідомив третій президент РФ.

Слід зауважити, що Медведєв не уточнив, кого саме він ненавидить.

Вище в каналі Медведєва опубліковано допис про нібито “неефективність” шостого пакета санкцій Європейського союзу проти РФ.