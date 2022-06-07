Відповідний допис третій президент РФ, нині голова Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв опублікував у Telegram.
У дописі політик пояснив, чому публікує у своєму Telegram-каналі жорсткі повідомлення. За його словами, він ненавидить ворогів РФ та вважає їх покидьками й виродками. Також Медведєв додав, що, оскільки вони бажають смерті Росії, то, доки він живий, робитиме все задля їхнього зникнення.
“Мене часто питають, чому мої пости в Telegram такі різкі. Відповідаю — я їх ненавиджу. Вони покидьки й виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І доки я живий, я робитиму все задля їх зникнення”, — повідомив третій президент РФ.
Слід зауважити, що Медведєв не уточнив, кого саме він ненавидить.
Вище в каналі Медведєва опубліковано допис про нібито “неефективність” шостого пакета санкцій Європейського союзу проти РФ.
- Нагадаємо, Борис Джонсон вважає, що світ не має змушувати Україну підписувати «погану мирну угоду» з Росією.
- Також Медведєв повідомляв, що США нібито бажають продовження проксі-війни з РФ.
- Зокрема, раніше в Раді зареєстрували проєкт закону про заборону російської музики в публічних місцях, на радіо та телебаченні.