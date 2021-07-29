Про це він розповів у коментарі Національному олімпійському комітету.
“До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було”, – заявив Романчук.
Також плавець подякував всім вболівальникам за підтримку. Романчук не приховує, що сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив напередодні, проте його радує те, що цей рекорд нікому не вдалося перевершити.
Перемогу Романчука прокоментувала його дружина – зіркова українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
На своїй сторінці в Instagram спортсменка, яка була на трибуні під час фінального запливу, висловила гордість за виступ свого чоловіка.
“Мій бронзовий медаліст Олімпіади! Ти – мій герой! І я знаю, що ще більше і краще тільки попереду! Я завжди з тобою. Кохаю безмежно!”, – написала Бех-Романчук.
Нагадаємо, що українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді в Токіо. Дистанцію у 800 метрів у фіналі Олімпіади Романчук подолав за 7:42.33.
Для Михайла Романчука це перша олімпійська нагорода.
Таким чином, в активі української збірної вже чотири медалі – всі бронзові.
- 23 липня в Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Іграх XXXІІ Олімпіади. Першими стартували представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.
- 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо (Японія). Це перша медаль для команди України на Олімпіаді-2020.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо.
- 27 липня збірна України здобула третю медаль на Олімпіаді в Токіо – це “бронза” у кульовій стрільбі на 10 метрів.