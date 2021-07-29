Український плавець Михайло Романчук, який здобув бронзову медаль під час запливу на 800 метрів вільним стилем, заявив, що йшов до цієї нагороди 18 років.

Про це він розповів у коментарі Національному олімпійському комітету.

“До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було”, – заявив Романчук.

Також плавець подякував всім вболівальникам за підтримку. Романчук не приховує, що сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив напередодні, проте його радує те, що цей рекорд нікому не вдалося перевершити.

Перемогу Романчука прокоментувала його дружина – зіркова українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка, яка була на трибуні під час фінального запливу, висловила гордість за виступ свого чоловіка.

“Мій бронзовий медаліст Олімпіади! Ти – мій герой! І я знаю, що ще більше і краще тільки попереду! Я завжди з тобою. Кохаю безмежно!”, – написала Бех-Романчук.

Нагадаємо, що українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді в Токіо. Дистанцію у 800 метрів у фіналі Олімпіади Романчук подолав за 7:42.33.

Для Михайла Романчука це перша олімпійська нагорода.

Таким чином, в активі української збірної вже чотири медалі – всі бронзові.