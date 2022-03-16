Про це Наталія Могилевська повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Виконавиця не просто заспівала нову версію пісні, а й створила до неї відповідний кліп, в якому змонтовані нарізки про Україну до початку війни, що сталося з країною після вторгнення російських загарбників та як українці обороняють свою державу.

“Молюся за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ і Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону і захищає собою столицю. А Донецьк, Луганськ, Крим…. За всі міста України, за людей моїх рідних – і живих, і за тих, хто вже пішов. Молюсь за вас усім серцем!” – написала Могилевська.

Вона також подякувала Юрію Рибчинському, який написав новий текст для пісні “Місяць”.

У новій версії пісні є такі слова: “я кажу ні жахливій цій війні, і бачу уві сні мирне небо”.