19-річна іранська активістка розповіла про втечу до Іраку після жорсткого придушення протестів у її рідному місті Сенендедж, де відбувалися одні з найбільших демонстрацій в країні.

Про це повідомляє CNN.

Дівчина з псевдонімом Резан втекла зі свого рідного міста Сенендедж, що знаходиться на заході Ірану, бо сили безпеки жорстко придушували мирні демонстрації. За її словами, протестувальників безпідставно затримували, деяких розстрілювали на її очах, також багатьох били на вулицях міста.

Вона розповіла, що на другому тижні протестів силовики схопили Резан через непокрите волосся. Коли її тягнули вулицею, вона бачила, як силою затримували її друзів й били дітей.

“Вони смикали мене за волосся. Вони мене били. Водночас я бачила, як те саме відбувається з багатьма іншими людьми, зокрема й з дітьми” – розповіла іранська активістка.

Варто зазначити, що у місті Сенендедж відбулися одні з найбільших протестів в Ірані за межами Тегерана, від початку повстання в середині вересня.

Резан сказала, що в неї не було іншого вибору, окрім як вирушити в довгу та небезпечну подорож з контрабандистами до Іраку. Виїзд з Ірану через найближчий офіційний пункт перетину кордону, лише три години їзди на автомобілі, міг призвести до її арешту. Проте перебування в міста Сенендедж могло спричинити її смерть від рук силовиків.

“Тут я можу отримати свої права і жити як жінка. Я хочу боротися за права жінок. Я хочу боротися за права людини”, – наголосила Резан.

Прибувши в Іракський Курдистан на початку цього місяця, вона вирішила змінити тактику. Тепер дівчина вже не мирна активістка, вона вирішила взяти до рук зброю, приєднавшись до ірансько-курдської бойової групи, яка займає позиції в посушливих долинах Іракського Курдистану.

Резан є однією із кількох іранських дисидентів, які втекли з країни за останній місяць, аби врятуватися від насильницької спроби режиму придушити демонстрації. Останні спалахнули після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні після того, як її затримала поліція моралі за “невідповідний одяг”, а саме за нібито неналежне носіння хіджаба та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.

Іранські протести вражають своїм масштабом, жорстокістю та рідкісним феміністичним характером: попередні демонстрації такого масштабу були у 2019 році, після того, як уряд підвищив ціни на газ.

Після початку похорону Аміні, який відбувся 17 вересня, в іранській провінції Курдистан демонстрації охопили більшу частину країни, що призвело до сутичок з правоохоронцями, які намагалися їх придушити.

Прокуратура міста Керманшах на заході країни заявила, що 20 вересня під час “заворушень” було вбито двох осіб. Офіційне державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що поліцейського “помічника” було убито і ще четверо осіб отримали поранення під час протестів у Ширазі, столиці провінції Фарс на південному заході Ірану.