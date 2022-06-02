П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів деталі того, як прикордонники не випустили його на на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Політик вважає службовця, який його не випустив у Європу, просто жертвою обставин.

Про це п’ятий президент розповів журналістам у Роттердамі під час Конгресу Європейської народної партії, цитує політика пресслужба “ЄС”.

Цей кейс непропуску його на засідання Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі сам Петро Порошенко назвав спробою зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку “корисних, послужливих ідіотів”.

“Це є “корисні ідіоти”, “послужливі дурні”, які зробили атаку на ключову позицію того, чого чекає від нас світ – на нашу єдність українську. І коли дріб’язково, брудно вони “зґвалтували” прикордонника офіцера, який підозрює лист Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради, що це підробка – це навіть не смішно”, – сказав Порошенко.

Політик також розповів про деталі спілкування з самим прикордонником, сканер якого “не читав” QR код на пропуску, виданому головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Зокрема, в якийсь момент офіцер просто зізнався, що те, що відбувалося – просто вказівка.

“Коли він приносить сканер і каже, що він не може прочитати QR код Голови Верховної Ради – це прикро. І коли ми вже привезли йому сканер і сказали – прочитайте, кинув все і сказав – друзі, ви розумієте, що я людина підневільна. Навіщо? Мені просто дали вказівку”, – розповів п’ятий Президент.

Через день, вирушивши з Києва до Роттердама, перед перетином кордону Петро Порошенко опублікував звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням не перешкоджати його виїзду на Конгрес та Саміт Європейської народної партії. Порошенко стверджував, що опозиція, влада та народ зараз об’єдналися задля України та працюють на перемогу.

П’ятий президент підозрює, що його пропуск на Конгрес та Саміт ЄНП після звернення до Володимира Зеленського є свідченням того, що останній просто міг не знати про ситуацію.