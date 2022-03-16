Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.
Цей виступ Президента є відповіддю на “дитячу провокацію”, як її назвав Гарант Конституції. Йшлося про фейк, де начебто Володимир Зеленський закликав українських військових скласти зброю та припинити чинити опір ворогу.
Президент наголосив, що єдині, кому він може пропонувати скласти зброю і повертатись додому, це — російські військові.
Зеленський додав:
Ми вже вдома. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім’ї. Так що зброю складати ми не збираємося до нашої перемоги”.
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