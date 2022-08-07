Постраждала під час ракетної атаки росіян у Вінниці, Ірина Дмитрієва оприлюднила допис про свою загиблу дитину. Вона досі відмовляється вірити у "нову реальність".

Про це йдеться у дописі у Facebook.

Жінка зазначила, що минув майже місяць з дня трагедії.

“Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома… Я на власні очі все бачила і пам’ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю… І не хочу жити у новій жахливій реальності. Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало… Ми обов’язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче”, – написала Ірина.

Вона наголосила, що “кляті рашисти” вбили не лише її донечку, але й її саму. Та побажала, аби кожна сльоза українця стала смертельною отрутою для тисячі орків.

Жінка також подякувала усім за підтримку: рідним, близьким, друзям, знайомим, людям, яких вона навіть не знає.

“Я не знаю чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон”, – написала мати загиблої Лізи.