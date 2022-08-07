Про це йдеться у дописі у Facebook.
Жінка зазначила, що минув майже місяць з дня трагедії.
“Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома…
Я на власні очі все бачила і пам’ятаю, але знаходжуся у іншій реальності.
Не вірю… І не хочу жити у новій жахливій реальності. Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало… Ми обов’язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче”, – написала Ірина.
Вона наголосила, що “кляті рашисти” вбили не лише її донечку, але й її саму. Та побажала, аби кожна сльоза українця стала смертельною отрутою для тисячі орків.
Жінка також подякувала усім за підтримку: рідним, близьким, друзям, знайомим, людям, яких вона навіть не знає.
“Я не знаю чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон”, – написала мати загиблої Лізи.
14 липня росіяни завдали ракетний удар по центру Вінниці. Двадцять три людини загинули в результаті ракетного обстрілу, зокрема загинула 4-річна Ліза, 7-річний і 8-річний хлопчики. Мати Лізи, Ірина Дмитрієва, була серед понад 100 поранених.
Один із загиблих хлопчиків проходив обстеження у медцентрі, загинув разом із мамою. Інший — чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. РФ запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.
- Нагадаємо, дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була “щирою та радісною дитиною”.
-
- Росіяни тричі змінювали свої показання стосовно ракетного удару по Вінниці. Російські пропагандисти продовжують висувати свої версії, однак всі — різні.