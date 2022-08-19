Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Львові з президентом України Володимиром Зеленським нагадав йому про те, що Туреччина може провести його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє турецький телеканал CNN Türk.

Реджеп Ердоган заявив, що головною темою розмови з Володимиром Зеленським була повномасштабна війна в Україні, яка триває вже майже пів року.

“Я ще раз поділився з ним тим, що наша солідарність і підтримка територіальної цілісності та суверенітету України триватимуть. Я також сказав, що ми продовжуватимемо сприяти припиненню широкомасштабної війни шляхом дипломатії та переговорів. Так само, як я сказав пану Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо прийняти їхню зустріч”, – наголосив президент Туреччини.

У повідомленні зазначається, що Реджеп Ердоган в інтерв’ю журналістам заявив про те, що під час зустрічі з президентом України їм вдалося обговорити всі аспекти двосторонніх відносин між Туреччиною та Україною.

“Ми завершили мій робочий візит до Львова на запрошення президента України пана Зеленського. Це була моя перша поїздка в Україну після початку повномасштабної війни Росії проти України. Під час наших зустрічей з паном Зеленським ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин”, – зауважив Реджеп Ердоган.

Також він розповів, що, окрім того, під час візиту вдалося провести тристоронню зустріч за участю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

“Під час тристоронньої зустрічі ми обговорили кроки, які можна зробити для посилення діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна. Я зазначив, що міжнародна спільнота має взяти на себе більше відповідальності, щоб відновити дипломатичний процес”, – розповів президент Туреччини.