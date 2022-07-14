Російський поет Дмитро Биков, який позиціонує себе як критик Кремля, зараз перебуває в Україні та в студії державного телеканалу заявив, що не збирається дослухатися до українських націоналістів, додавши, що кожна нація має право на дурнів.

Про це він заявив у етері російськомовного державного телеканалу FreeДOM.

Биков висловив свою радість стосовно того, що в Україні мало людей дотримуються принципу “хороший москаль – мертвий москаль”.

Він нарікає, що українці говорять йому каятися через війну: “Мені кажуть: треба не перекладати, а каятися. Я якось розберуся, що мені потрібно”.

Російський поет також додав, що не планує дослухатися до позиції українських націоналістів, поставивши їх в один ряд із президентом РФ Володимиром Путіним:

“Я ні приказів Путіна, ні приказів укранаціоналістів абсолютно не збираюся слухати. Кожна нація має право на своїх дурнів. І я абсолютно готовий до того, що нервове життя сучасної України активізує цих дурнів. Люди культурні одне одного зрозуміють”, – заявив росіянин.

Биков також послався на свої київські зустрічі та заявив, що йому тут є з ким поспілкуватися, навіть з більшою кількістю людей, ніж серед американської еліти, оскільки “у нас є спільний досвід”. Російський ліберал додав, що йому також є про що поговорити зі значною частиною команди “Вечірнього Кварталу”, мовляв, там також чимало “недурних людей”.

Нагадаємо, про те, що Биков в Україні, стало відомо наприкінці червня. Тоді соцмережами поширилася хвиля обурення, радянському поету пригадали його антиукраїнські заяви та любов до радянщини.