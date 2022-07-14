Про це він заявив у етері російськомовного державного телеканалу FreeДOM.
Биков висловив свою радість стосовно того, що в Україні мало людей дотримуються принципу “хороший москаль – мертвий москаль”.
Він нарікає, що українці говорять йому каятися через війну: “Мені кажуть: треба не перекладати, а каятися. Я якось розберуся, що мені потрібно”.
Російський поет також додав, що не планує дослухатися до позиції українських націоналістів, поставивши їх в один ряд із президентом РФ Володимиром Путіним:
“Я ні приказів Путіна, ні приказів укранаціоналістів абсолютно не збираюся слухати. Кожна нація має право на своїх дурнів. І я абсолютно готовий до того, що нервове життя сучасної України активізує цих дурнів. Люди культурні одне одного зрозуміють”, – заявив росіянин.
Биков також послався на свої київські зустрічі та заявив, що йому тут є з ким поспілкуватися, навіть з більшою кількістю людей, ніж серед американської еліти, оскільки “у нас є спільний досвід”. Російський ліберал додав, що йому також є про що поговорити зі значною частиною команди “Вечірнього Кварталу”, мовляв, там також чимало “недурних людей”.
- Нагадаємо, про те, що Биков в Україні, стало відомо наприкінці червня. Тоді соцмережами поширилася хвиля обурення, радянському поету пригадали його антиукраїнські заяви та любов до радянщини.
- В Україні створять “білий список” артистів з Росії, котрі засуджують вторгнення та підтримують суверенітет нашої держави. До переліку можуть увійти російські виконавці, які не входять до переліку осіб так званого “чорного списку”.
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Голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов зустрівся з російським поетом, журналістом та “опозиціонером” Дмитром Биковим, щоб обговорити можливу співпрацю та майбутні “творчі проєкти”.