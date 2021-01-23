23 грудня помер один з найвідоміших журналістів світу Ларрі Кінг. Десятки тисяч світових медійників називають його вчителем, мільйони глядачів з ностальгією переглядають його блискучі інтерв’ю… Очевидно, від нас пішла легенда.

#Букви розповідають, яким Ларрі Кінга запам’ятає світ.

“Мати захищала нас понад міри”

Лоуренс Гарві Зейгер (Кінг) народився 19 листопада 1933 року в Брукліні у сім’ї емігрантів. Його батьками були швачка Дженні Гітлиц та підприємець і працівник оборонного заводу Єдді Зейгер.

Цікаво, що батько легендарного журналіста родом з Коломиї, Івано-Франківської області (Україна), а мати — з Вільнюса (Литва).

“Мої батьки вклали все життя в нас із братом. Мати захищала нас понад міри. Якби вона колись написала книгу, то обов’язково назвала б її “Одягайся тепліше”. Батько з ранку до ночі працював у своєму барі, щоб втілити свою мрію – переїхати до Бенсонгерста. Але він так і не потрапив у Бенсонгерст. Замість цього був Перл-Гарбор”, – згадував Кінг.

Хлопець навчався у муніципальній школі Брукліна та вже тоді щиро захоплювався радіо. У віці 44 років помер його батько. Ця подія настільки сильно справила враження на підлітка, що він втратив інтерес до навчання та пішов працювати, щоб допомогти матері.

Збіг обставин

Навіть у часи фінансової скрути Кінг думав про кар’єру радіоведучого. Раптово він зустрів диктора CBS. Той порадив йому переїжджати у Флориду, мовляв, там більше можливостей для “недосвідчених радіорепортерів”.

Так 22-річний Ларрі потрапив у Маямі та почав працювати у Wahr-AM. Якщо ви подумали, що все було так легко, то це не так. У цій радіокомпанії Ларрі працював прибиральником та виконував інколи незначні доручення.

Однак фортуна посміхнулася Ларрі, адже він отримав омріяну посаду через збіг обставин. Раптово звільнився один з ведучих. Цю посаду запропонували наполегливому Кінгу.

1 травня 1957 року слухачі вперше почули голос Кінга. Наляканий юнак, вперше опинившись у прямому ефірі, не зміг вимовити жодного слова. Розлючений керівник увірвався у студію та почав вимагати, щоб той негайно почав розмову. Ларрі опанував себе та почав говорити.

Так розпочалася кар’єра легендарного теле- та радіоведучого.

Локальна популярність

У 1961 році Кінг був місцевою знаменитістю у Флориді. Тоді він вів спортивну та інформаційну програми. Несподівано для себе він зрозумів, що хоче брати інтерв’ю у відомих людей.

Першим зірковим гостем став співак Боббі Дарін. Після цього кар’єра радіоведучого стрімко пішла вгору.

Радіо Ларрі було замало. Тож він дебютував на телеекрані, але лише як асистент коміка Джекі Глісона. Саме цього чоловіка Ларрі називав своїм наставником.

Звинувачення у шахрайстві

1971 рік став для Ларрі Кінга справжнім випробуванням – його звинуватили у крадіжці великих коштів. Чимало подробиць цієї справи й досі невідомі. Тоді ж його відсторонили від роботи у ЗМІ. Через рік з журналіста зняли звинувачення, але роботодавці від нього відхрестилися.

Однак Ларрі не втрачав оптимізму та писав для менш відомих видань.

“Шоу Ларрі Кінга”

У 1978 році Кінг блискуче дебютував на радіо Mutual Broadcasting System з власною програмою “Шоу Ларрі Кінга”. Шоу транслювалося у 28 містах США, а через 5 років — у 118.

Кінг вперше увів традицію телефонного спілкування зі слухачами. Там він й удосконалився як інтерв’юер.

“Мухаммед Алі телевізійного інтерв’ю”.

Липень 1985 року – переломний момент у кар’єрі легенди. В ефірі телеканалу CNN з’явився Ларрі Кінг та його програма “Ларрі Кінг наживо”.

Класичні штани, сорочка із засуканими рукавами, фірмові підтяжки – таким Кінга побачили телеглядачі, таким він залишався до смерті.

Це було перше національне телешоу. Крім того, воно транслювалося і на кабельному телебаченні, і на радіо.

Ларрі став улюбленцем глядачів, політиків, бізнесменів та знаменитостей. Гості його інтерв’ю заявляли, що в цього чоловіка є здатність робити камери невидимими. Його називали “Мухаммедом Алі телевізійного інтерв’ю”.

Саме Кінг зробив жанр інтерв’ю таким, який він є сьогодні. Він першим взяв інтерв’ю у будинку гостя, а також у тюремній камері.

Популярними були його тюремні інтерв’ю з Майком Тайсоном і з Карлою Такер — першою жінкою, страченою в Техасі.

Він інтерв’ював усіх президентів США, починаючи з Джеральда Форда. Серед інших гостей були Мартін Лютер Кінг, Маргарет Тетчер, Михайло Горбачов, Тоні Блер, Елеонора Рузвельт, Ненсі Рейган і Барбара Буш, Білл Ґейтс, Біллі Грем, Одрі Гепберн, Френк Сінатра, Пол Макартні, Марлон Брандо, Барбара Стрейзанд, Мадонна, Аль Пачіно, Джон Фуллертон Мак-Артур та інші.

Зокрема, Кінг взяв інтерв’ю у третього президента України Віктора Ющенка.

Цікаво, що Кінг інтерв’ював Володимира Путіна, президента РФ. Це інтерв’ю стало вірусним, адже журналіст запитав гостя: “Що сталося з підводним човном Курськ?”. Путін тоді відповів: “Він потонув”. Цей фрагмент й досі вважається відеомемом.

У 2010 році вийшла остання програма “Ларрі Кінг наживо”. Тоді ж програма увійшла до Книги рекордів Гіннеса у номінації “Телепроєкт з беззмінним ведучим”.

“Я нікого не атакую, лише уточнюю”

Кінга часто критикують за те, що його запитання до гостей “надто м’які”, але сам він так не думав.

“Я ніколи цього не розумів. Все чого я прагну – це ставити найкращі запитання, які я можу вигадати, слухати відповіді, а потім уточнювати. Я не атакую, лише уточнюю. Я питаю людей: “Що, на вашу думку, “м’які запитання?”. Вони відповідають: “Ви кажете кінозіркам: “Яким буде ваш новий проєкт?” Мені здається, це не “м’яке” запитання. Мені справді цікаво – що ти збираєшся робити далі?”, – сказав він.

Кінг розповідав, що мусить зацікавити гостя говорити про себе. Сам він має бути в тіні. Запитання він формулює короткі, з одного речення, і ніколи не читає книги своїх гостей.

Та чи завжди Ларрі м’який зі своїми гостями? Ні. Наприклад, під час інтерв’ю з Ющенком журналіст відкрито продемонстрував антипатію до гостя. Чи ставив він гострі запитання? Ще б пак. Хоча б згадати інтерв’ю зі священником, який дав обітницю безшлюбності. Кінг запитав, скільки у нього дітей.

“У нього був такий вираз обличчя, який міг привидітися мені хіба що у страхітливих снах”, – згадував Кінг.

Найяскравіші факти з біографії Кінга

У 1993 році Кінг вів дебати між віцепрезидентом Альбертом Гором і техаським мільярдером Россом Перо. Їх подивилися понад 16,3 млн осіб – рекордні рейтинги для того часу.

У Кінга було 7 дружин. При цьому він одружувався вісім разів – двічі з однією жінкою. Двоє дружин Кінга, зокрема остання, були моделями Playboy. З останньою, молодшою на 25 років, він одружився за три дні до операції на серці. Вінчання відбулося у лікарні

У Кінга четверо дітей від різних шлюбів.

Журналіст був атеїстом.

За свою кар’єру Кінг зробив понад 50 тисяч інтерв’ю. Після теракту 11 вересня 2001 року він зробив понад 700 інтерв’ю із учасниками трагедії.

Кінгу вдалося інтерв’ювати співака Френка Сінатру, який вкрай рідко спілкувався зі ЗМІ. Він своє останнє інтерв’ю Ларрі Кінгу в 1988 році. Пізніше Кінг взяв інтерв’ю в актора Марлона Брандо, який також майже ніколи не погоджувався говорити з журналістами. Ці розмови сам Кінг називав найкращими у своїй кар’єрі.

Смерть…

Лікування раку легенів, операції на серці, діабет та інші хвороби допомогли коронавірусу вбити легендарного Кінга. Його серце зупинилося 23 січня.