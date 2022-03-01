Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ розповів, що Україна є іконою та серцем Європи.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Володимира Зеленського, він поспілкувався з президентом США Джо Байденом, закликавши того дати сильний та корисний сигнал щодо російського вторгнення в Україну під час своєї промови у вівторок, 1 березня.

Як зауважив український лідер, все, що сьогодні відбувається – дуже серйозно, і це не зйомки у кіно.

“Я не ікона. Україна – ікона. Україна – серце Європи. Думаю, тепер Європа розуміє, що Україна – особлива для усього світу. І світ не може втратити цю особливість”, – наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента України, допоки Росія продовжує атакувати Україну, проводячи перемовини, можна досягти хоч якого прогресу.

Він зауважив, що говорити повинні всі. Це повинні бути заклики завершити війну та повернутись до того життя, яке вирувало до початку війни. Зеленський вважає, що є принципові речі, які потрібно зараз робити.

“Якщо ви робите щось та інша сторона робить щось – значить, вони готові до миру. Якщо ж вони не готові, значить, ми просто втрачаємо час”, – наголосив президент України.

Відповідаючи на запитання, чи не втрачає Україна час, проводячи перемовини з державою-агресором Росією, Зеленський відповів одним словом – “побачимо”.