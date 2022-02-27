Про це Володимир Зеленський розповів під час чергового відеозвернення.
Очільник України наголосив, що два роки не вів перемовин з Лукашенком, проте сьогодні відбувалась довга та предметна розмова.
За словами Зеленського, він розповів самопроголошеному президенту сусідньої держави про те, що не хоче аби з території Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Президент зауважив, що детально пояснив Лукашенку про неможливість білорусько-українського протистояння.
“Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому”, – наголосив Зеленський.
Він додав, що його завдання, як президента України – захистити державу. А як це завдання виконується українці могли побачити протягом останніх днів.
Також Зеленський розповів, що Лукашенко запропонував йому провести зустріч української та російської делегацій на річці Прип’ять.
“Без жодних умов. Підкреслюю, без жодних умов”, – додав український президент.
- Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському і домовився про перемовини України з Росією на білоруському кордоні.
- Опісля амбасадорка України в США Оксана Маркарова привітала домовленість про перемовини між Україною та Росією. Вона додала, що її рідна країна “не готова до капітуляції”.