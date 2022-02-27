Сьогодні, 27 лютого, у четвертий день війни з Росією, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з нелегітимним президентом РБ Олександром Лукашенком. Після перемовин український президент розповів про деталі розмови з Лукашенком.

Про це Володимир Зеленський розповів під час чергового відеозвернення.

Очільник України наголосив, що два роки не вів перемовин з Лукашенком, проте сьогодні відбувалась довга та предметна розмова.

За словами Зеленського, він розповів самопроголошеному президенту сусідньої держави про те, що не хоче аби з території Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Президент зауважив, що детально пояснив Лукашенку про неможливість білорусько-українського протистояння.

“Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що його завдання, як президента України – захистити державу. А як це завдання виконується українці могли побачити протягом останніх днів.

Також Зеленський розповів, що Лукашенко запропонував йому провести зустріч української та російської делегацій на річці Прип’ять.