Українські чиновники розповіли американському виданню про те, як вмовляли президента Україну Володимира Зеленського евакуюватися на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте попри всі поради та застереження він залишився в Україні й заборонив пропонувати йому покинути Україну.

Про це йдеться у The Washington Post.

24 лютого 2022 року через кілька годин після повномасштабного вторгнення РФ, глибоко під урядовим кварталом Києва, президент України Володимир Зеленський дихав неприємним повітрям бункера, який був побудований ще за радянських часів.

У матеріалі The Washington Post зазначили, що голова РНБО України Олексій Данілов відразу розповів про реальну ситуацію президенту України.

“Проста проблема в тому, що всі наші партнери говорять нам, що нам буде дуже важко, що у нас майже нульові шанси на успіх. Ми не отримаємо великої підтримки в перші дні, тому що будуть дивитися, як ми вміємо захищати країну. Можливо, вони не хочуть, щоб велика кількість зброї потрапила до рук росіян”, — сказав Олексій Данілов.

Окрім того, він озвучив Зеленському особисте застереження. Адже була перевірена інформація про те, що росіяни запустили план його вбивства або захоплення. Проте Олексій Данілов сказав, що рішення щодо евакуації президент має прийняти самостійно. Проте він наголосив на тому, що “ставки дуже високі”.

Інші члени оточення президента України також активно закликали його поїхати з Києва та наполягали на цьому. Президентська охорона радила переїхати в захищене місце за межами столиці, а можливо і на заході України. Про це The Washington Post сказав Олексій Арестович.

“Ваш офіс – це ціль. Будуть ракетні удари по ньому, а також диверсійні атаки. Були також розмови, що виходи заблокують і запустять газ”, – розповів Арестович. Окрім того, він зауважив, що президентська охорона вважала, що навіть бункер не був безпечним місцем.

“Говорили про те, що росіяни забарикадують виїзди й запустять туди газ”, – сказав Арестович.

У виданні зауважили, що погрози роками надходили з Москви, але версія про газ здавалася особливо “перекрученою”. Адже виходить, що російські підрозділи наступали на Київ, щоб “визволити” Україну від “нацистів”, але водночас загрожували життю її президенту.

У Кремля були причини очікувати втечі Зеленського. Адже вісім років тому президент Віктор Янукович втік в Росію під тиском протестів на Майдані Незалежності. Також президент Афганістану Ашраф Гані, якого підтримували США, теж втік з країни у 2021 році, коли “Талібан” оточив Кабул. Російські лідери вважали Володимира Зеленського, який ще не так давно був комедійним актором, слабким. Тому вони очікували, що він втече, коли побачить перші танки.

Пізніше радник ОП Олексій Арестович переконався, що українські військові не зможуть захистити столицю, і сказав про це президенту Зеленському. “Люди, які розуміються у військовій справі, підійшли й сказали: “Ми не зможемо втримати оборону”, — розповів Арестович Washington Post.

Також він додав, що на ці слова Володимир Зеленський обурився й відповів: “Я більше не хочу це чути знову й знову”.

Також Зеленський сказав Олексію Данілову про те, щоб той припинив надокучати йому постійними попередженнями про загрозу для його життя. Натомість він запитував голову РНБО, чи хоче він розповісти йому щось інше, щось “більш важливе”.

“Послухайте, я жива людина. І не хочу помирати, як і будь-яка інша людина. Але я точно знаю, що якщо почну думати про це, тоді я вже мертвий”, – сказав Зеленський.

Президент України також отримував численні пропозиції від офіційних осіб США і Європи допомогти йому покинути столицю. Західні партнери пояснювали, що подбавши про свою безпеку, український президент не допустив би появи вакууму у владі. Сам Зеленський сказав, що розглядав ситуацію як абсолютно протилежну. Він підозрював, що дехто з його іноземних посередників просто хотіли, щоб війна закінчилася якомога швидше, тому підштовхували його адміністрацію фактично здатися Росії.

“Серед усіх, хто телефонував мені, не було нікого, хто вірив, що ми зможемо вистояти. Не тому, що вони не вірили в Україну, а через демонізацію лідера РФ, його влади, його філософії, через його спосіб рекламувати російську армію. І тому вони думали, попри всю повагу до українців, що ми не вистоїмо, за два, три чи може п’ять днів українців переможуть і тоді все скінчиться”, – сказав Зеленський.

Під час одного відеодзвінка з європейськими лідерами він сказав: “Це, можливо, востаннє, коли ви бачите мене живим”.