Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, як народна обраниця від "Слуги народу" Мар'яна Безугла пропонувала йому силоміць вивозити людей з області під ворожими обстрілами та вимагала звільнити його з посади очільника Луганщини.

Про це він розповів в інтерв’ю “Громадському”.

Гайдай заявив, що не розуміє, яким чином Мар’яна Безугла потрапила на ліню фронту та у зону бойових дій, “хто вона така” та “які має повноваження”.

За його словами, “слуга” Безугла свого часу пропонувала йому силоміць вивезти з Луганської області декілька тисяч людей.

“Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами”, – пригадав Гайдай.

Він уточнив, що нардепка хотіла, аби людей силоміць саджали в автомобілі та вивозили з області.

Очільник Луганщини наголосив, що під час евакуації з Луганської області, жодна цивільна особа не загинула: ні мирні мешканці, ні водії автобусів, ні супроводжуючі, хоча іноді вивозити людей доводилось під обстрілами росіян.

“Усі живі. Ця особа (Безугла – ред.) постійно лізла в якісь мапи, постійно намагалася керувати військовими. Вона хто — головнокомандувач? Я не розумію, хто вона й чому вона бере на себе повноваження депортувати місцевих жителів із Луганщини?”, – додав він.

Гайдаю також нагадали, що Безугла зверталась до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити його (Сергія Гайдая – ред.) з посади голови Луганської ОВА. На це Гайдай відповів, що ніхто з Офісу президента з ним не зв’язувався щодо цієї теми.

“Якби мені запропонували написати заяву, ви уявляєте, з яким задоволенням я б це зробив (сміється — ред.)? Бути керівником Луганської області на сьогодні — це величезна відповідальність. На жаль, з’являються такі ідіоти як Безугла”, – сказав Гайдай.

Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Луганська ОВА допомагала як військовим, так і цивільним особам. Допомагали адміністрація, волонтери, міжнародні партнери, друзі та родичі самого Гайдая.

“Нам головне, щоб усе працювало. І за три місяці приїжджає якась несповна розуму особа, яка постійно кричить, що “все пропало” і нічого не підготовлено до оборони. То в мене до неї запитання. Вона в якому комітеті (Верховної Ради — ред.)? Оборони? Тоді питання до неї особисто і конкретно: скажи мені, будь ласка, пані народний неадекват, якого біса ти кажеш про те, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала? Ми, обласна адміністрація, не готуємо оборону — ми допомагаємо її готувати. Я не знаю, де рити окопи, я не знаю, які плани у військових. Військові повинні прийти до мене і сказати: “Сергію Володимировичу, нам у цьому місці потрібно вирити роти, отут вирити вопи, отут вирити окопи”. І ми їм підемо назустріч, але не самостійно. Я щось там понарию, мені скажуть: «”Володимирович, ти шо, подібний на Безуглу? Нам тут нічого не потрібно, нам потрібно на 2 км вперед””, сказав Гайдай.

Окрім цього, голова Луганської ОВА також спростував заяву Безуглої про те, що нібито він не перебуває на території Луганщини, тому не може знати всього, що там відбувається.

“Боже мій, ну я не можу коментувати ідіотку. Вона, напевно, хвора людина взагалі. Нумо так. Відкрийте мій фейсбук і перегляньте з 24 лютого. Ви там побачите прямі ефіри безпосередньо з Сєвєра, Лісіка. Що треба ще?”, – запитав Гайдай.

Він резюмував, що не хоче бути як Безугла, яка приїхала у поліцейський відділок, з кимось листувалась, передзвонювалась, а потім цей відділок окупанти обстріляли з артилерії.

“Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того. Те, що я був на місці, знають усі. Навіть якби я був десь у Канаді, до прикладу (але я там не був), проте у цей час все б працювало завдяки тому, що я правильно координував би, це була б нормальна робота?”, – наголосив голова Луганської ОВА.