Американська співачка Мадонна підтримала Україну та президента Володимира Зеленського. Вона закликала світ підтримати нашу державу. А президента РФ Володимира Путіна вона порівняла з іще одним кривавим диктатором – Адольфом Гітлером.

Відповідний допис співачка опублікувала на сторінці у Facebook.

Легенда попмузики написала, що це безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну мусить зупинитися. Мадонна закликає надіслати гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, чиї життя зараз постраждали від війни.

Вона наголосила, що Путін намагається стерти з карти Україну – не гребує при цьому навіть порушенням прав людини.

“Путін порушив усі наявні угоди про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо Вас Президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну!”, – написала Мадонна.

Вона побажала усім українцям благословення.

Вона наголосила, що є речі, які людство може зробити для України, аби не почувати себе безпорадними.

Зірка при тому опублікувала відео, на якому – кадри з міст України, а Путін порівнюється з Гітлером. “Я не можу це прийняти”, – текст на відео.