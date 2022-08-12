Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який зараз займається питанням оборони півдня України, обговорив чутки навколо того, що в одному зі своїх останніх інтерв'ю виданню РБК-Україна він міг розголосити секретну інформацію.

#Букви звернулися до Дмитра Марченка з метою підтвердження або спростування інтернет-пліток.

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що днями СБУ встановила, що “в інтерв’ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій”. І що з приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.

Імені військового вона не назвала, але багато хто стверджує, що йдеться про генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка.

#Буквам генерал-майор Марченко сказав, що не знає про кого йдеться у тій заяві Ганни Маляр.

“Я не можу її вам ні підтвердити, ні спростувати. Вона каже, що когось там мала на увазі, але не каже кого. Фактів, що я називав якусь секретну інформацію під час інтерв’ю, у мене немає”, – констатував він.

Дмитро Марченко додав, що правоохоронці та слідчі органи не проявляли до нього інтересу стосовно інтерв’ю:

“Ніякої перевірки по мені не проводили. Вони викликали на бесіду, але це стосується іншого питання”.