#Букви звернулися до Дмитра Марченка з метою підтвердження або спростування інтернет-пліток.
Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що днями СБУ встановила, що “в інтерв’ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій”. І що з приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.
Імені військового вона не назвала, але багато хто стверджує, що йдеться про генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка.
#Буквам генерал-майор Марченко сказав, що не знає про кого йдеться у тій заяві Ганни Маляр.
“Я не можу її вам ні підтвердити, ні спростувати. Вона каже, що когось там мала на увазі, але не каже кого. Фактів, що я називав якусь секретну інформацію під час інтерв’ю, у мене немає”, – констатував він.
Дмитро Марченко додав, що правоохоронці та слідчі органи не проявляли до нього інтересу стосовно інтерв’ю:
“Ніякої перевірки по мені не проводили. Вони викликали на бесіду, але це стосується іншого питання”.
- Нагадаємо, Дмитро Марченко розповів, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року, тому військові радять херсонцям “трохи потерпіти” та протриматися, запевнивши, що про них ніхто не забуває.