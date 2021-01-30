«Я не очікував цього»: що відомо про Кіта Гілла, який влаштував «війну» Reddit з Уолл-стріт

Звичайний хлопець з Бостона Кіт Гілл протягом кількох років працює фінансовим консультантом та веде тематичний YouTube-канал Roaring Kitty (Ревуча Кітті), де пояснює свою інвестиційну філософію. Він навіть не міг уявити, що зможе підірвати фондовий ринок.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вже понад тиждень трейдери з Reddit через r/WallStreetBets ведуть війну з великими інвесторами з Уолл-стріт. Вона почалася з покупки акцій компанії GameStop. Це протистояння точно увійде в історію інвестиційного ринку.

Про історію інвесторів-аматорів з Reddit довідався увесь світ, але практично ніхто не розумів, хто спровокував це повстання роздрібних трейдерів.

Головним героєм цього інтернет-феномену став Кіт Гілл, відомий під нікнеймом u/DeepFuckingValue. Він навіть не міг уявити, який глобальний механізм запустить у Reddit.

“Я не очікував цього”, – сказав Гілл у своєму першому інтерв’ю.

Гілл не збирався ставати центром масової атаки інвесторів з Уолл-стріт, які втратили десятки мільйонів доларів, а також не очікував, що у нього з’являться “легіони шанувальників” та мільйони на рахунку.

“Я звичайний хлопець з передмістя Бостона з хобі в інтернеті та дитячою гіркою на задньому дворі”, – описав себе Гілл.

Вперше GameStop зацікавила його у червні 2019 року. Коли одна акція цієї компанії коштувала не більше 5 доларів. Однак чоловік бачив потенціал GameStop та вірив, що вона стане успішною вже через декілька років.

Тоді він придбав акції GameStop на $50 тисяч. У січні 2021 року ці акції перетворилися майже у $33 млн.

Гілл поділився знімком екрану свого брокерського рахунку в середу, де показано приблизно 20 мільйонів доларів щоденного прибутку на його акціях і опціонах GameStop після того, як акції компанії досягли 380 доларів.

Насправді Гілл не аматор, а справжній професіонал. У 2009 році чоловік закінчив коледж Стоунхілл зі ступенем бакалавра наук з ділового адміністрування та бухгалтерського обліку. Пізніше Гілл працював віцепрезидентом і аналітиком з цінних паперів в консалтинговій фірмі Lucidia.

У 2010 році він заснував свою власну компанію Debris Publishing, а ще через 6 років влаштувався аналітиком інвестиційних операцій в LexShare, яка контролює фінансування дорогих судових процесів.

У 2019 році Гілл почав працювати у страховій компанії MassMutual на посаді фінансового консультанта. Отже, ЗМІ помилково вважали, що цей Reddit-бунт спровокував аматор.

Мати чоловіка, Елейн, розповіла, що він завжди любив гроші. У підлітковому віці Гілл збирав лотерейні білети, які викидали інші люди, не підозрюючи, що можуть виграти за допомогою них трохи грошей.

“Перше питання, яке я поставила йому, коли почалося це божевілля, було: “Це щось незаконне або нечесне?” Він відповів: “Ні, мамо, це не так”, – розповідає жінка.

“Я думав, що ця угода буде успішною, але я ніколи не очікував того, що сталося за останній тиждень”, – розповів чоловік.

Гілл додав, що не будує грандіозних планів. Він планує й надалі розвивати свій відеоблог та жити таким же життям. Однак він запланував купити новий будинок для своєї сім’ї.

“Я завжди хотів побудувати закритий трек або польовий будинок у Броктоні. А зараз, схоже, я насправді можу це зробити”, – сказав Гілл.

Чоловік продемонстрував блокнот, у якому планує свої вкладення.

Він зазначив, що підтримує прагнення роздрібних інвесторів заявляти про себе та протистояти великим інвесторам з Уолл-стріт.