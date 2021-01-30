«Я не очікував цього»: що відомо про Кіта Гілла, який влаштував «війну» Reddit з Уолл-стріт

Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Вже понад тиждень трейдери з Reddit через r/WallStreetBets ведуть війну з великими інвесторами з Уолл-стріт. Вона почалася з покупки акцій компанії GameStop. Це протистояння точно увійде в історію інвестиційного ринку.
Про історію інвесторів-аматорів з Reddit довідався увесь світ, але практично ніхто не розумів, хто спровокував це повстання роздрібних трейдерів.
Головним героєм цього інтернет-феномену став Кіт Гілл, відомий під нікнеймом u/DeepFuckingValue. Він навіть не міг уявити, який глобальний механізм запустить у Reddit.
“Я не очікував цього”, – сказав Гілл у своєму першому інтерв’ю.
Гілл не збирався ставати центром масової атаки інвесторів з Уолл-стріт, які втратили десятки мільйонів доларів, а також не очікував, що у нього з’являться “легіони шанувальників” та мільйони на рахунку.
“Я звичайний хлопець з передмістя Бостона з хобі в інтернеті та дитячою гіркою на задньому дворі”, – описав себе Гілл.
Вперше GameStop зацікавила його у червні 2019 року. Коли одна акція цієї компанії коштувала не більше 5 доларів. Однак чоловік бачив потенціал GameStop та вірив, що вона стане успішною вже через декілька років.
Тоді він придбав акції GameStop на $50 тисяч. У січні 2021 року ці акції перетворилися майже у $33 млн.
Гілл поділився знімком екрану свого брокерського рахунку в середу, де показано приблизно 20 мільйонів доларів щоденного прибутку на його акціях і опціонах GameStop після того, як акції компанії досягли 380 доларів.
Насправді Гілл не аматор, а справжній професіонал. У 2009 році чоловік закінчив коледж Стоунхілл зі ступенем бакалавра наук з ділового адміністрування та бухгалтерського обліку. Пізніше Гілл працював віцепрезидентом і аналітиком з цінних паперів в консалтинговій фірмі Lucidia.
У 2010 році він заснував свою власну компанію Debris Publishing, а ще через 6 років влаштувався аналітиком інвестиційних операцій в LexShare, яка контролює фінансування дорогих судових процесів.
У 2019 році Гілл почав працювати у страховій компанії MassMutual на посаді фінансового консультанта. Отже, ЗМІ помилково вважали, що цей Reddit-бунт спровокував аматор.
Мати чоловіка, Елейн, розповіла, що він завжди любив гроші. У підлітковому віці Гілл збирав лотерейні білети, які викидали інші люди, не підозрюючи, що можуть виграти за допомогою них трохи грошей.
“Перше питання, яке я поставила йому, коли почалося це божевілля, було: “Це щось незаконне або нечесне?” Він відповів: “Ні, мамо, це не так”, – розповідає жінка.
“Я думав, що ця угода буде успішною, але я ніколи не очікував того, що сталося за останній тиждень”, – розповів чоловік.
Гілл додав, що не будує грандіозних планів. Він планує й надалі розвивати свій відеоблог та жити таким же життям. Однак він запланував купити новий будинок для своєї сім’ї.
“Я завжди хотів побудувати закритий трек або польовий будинок у Броктоні. А зараз, схоже, я насправді можу це зробити”, – сказав Гілл.
Чоловік продемонстрував блокнот, у якому планує свої вкладення.
Він зазначив, що підтримує прагнення роздрібних інвесторів заявляти про себе та протистояти великим інвесторам з Уолл-стріт.
- Детально про те, в чому секрет успіху GameStop, акціях-мемах, реакції американського уряду і ситуації на біржах акцій — в матеріалі #Букв.