За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, батьки можуть звернутися до школи з проханням про те, щоб їхня дитина вивчала у школі російську мову, якщо вважають себе етнічними росіянами.

Про це він повідомив в інтерв’ю “Детектор медіа”.

“Я не проти, щоби люди, які вважають себе етнічними росіянами, вивчали російську мову. Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами й звертаються до школи з відповідною заявою, то чому ні?”, — сказав Горбачов.

Він додав, що прямої заборони на вивчення російської в Україні немає. Законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних закладах освіти мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

Щодо вивчення у школах російської літератури, то, на думку Горбачов, наразі “без неї можна обійтися”. В умовах воєнної агресії Росії на українських територіях, де гинуть наші люди, чимало батьків вимагають, щоби твори, які сформували націю вбивць і загарбників, були виключені з української програми: “Я їх цілком розумію”, — зауважив омбудсмен.

Також він сказав, що після перемоги можна повернутися до цього питання й подивитись, які твори російських авторів можна повертати у програми.

“Звісно, як професійний викладач, я дуже добре розумію, що головне не те, що ми читаємо, а те, як ми це сприймаємо. Й у цьому сенсі найголовнішим завданням літератури у школі є формування нормальної людини, яка може співчувати, має уявлення про гідність — свою та інших людей. Такі якості може сформувати будь-яка інша література. Російська в цьому сенсі не є унікальною: цілком обійдемося й без неї”, — наголосив Горбачов.

Водночас омбудсмен не може дати точної відповіді, щодо роботи російських кафедр на філологічних факультетах. Заклади вищої освіти формують свою структуру відповідно до запитів абітурієнтів, залежно від кількості охочих вступити на певну спеціальність. Якщо попиту немає, то й кількість викладачів, кафедр, факультетів і бюджетних місць скорочується. Він припустив, що, можливо, буде та ж сама ситуація, що з викладанням російської мови у школі, коли вчителі проходили перекваліфікацію.