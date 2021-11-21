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Я не уявляю, як домовлятися зі злочинцем, – очільниця МВС Литви

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте стверджує, що не уявляє собі перемовин із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Понеділок, 22 листопада 2021, 01:07

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Оскільки канцлерка Ангела Меркель все ще намагається вирішити мігрантську кризу шляхом переговорів з білоруським диктатором, надзвичайний стан залишається на кордоні Литви. Також фіксуються спроби прориву мігрантів. 

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте каже, що країна готова до тих сценаріїв, які розгорталися на кордоні Польщі з Білоруссю.

Вона також стверджує, що білоруська сторона перемістила 2000 мігрантів до білоруського кордону.

“Ми готові до різних сценаріїв, які можуть статися – знаючи абсолютну непередбачуваність диктатора Лукашенка. Ми, безумовно, можемо очікувати будь-якого сценарію”, – заявила Білотайте. 

Також вона додала, що ті жалісливі образи мігрантів, які транслюють білоруські та російські ЗМІ – це елемент війни, у якій використовуються будь-які засоби.

“У Лукашенка немає жодних правил, це боротьба без правил, і одні й ті самі образи дуже часто просто направляються і конструюються.. Лукашенко просто режисує все, що йому добре відомо, і той самий образ, який він намагається представити, планується і збирається”, – зазначила очільниця МВС.

Однак, згідно зі словами міністерки, литовська сторона з самого початку надавала необхідну гуманітарну допомогу людям на кордоні.  

Агне Білотайте виключає перемовини з Олександром Лукашенком, адже не уявляє якою мовою можна спілкуватися зі злочинцем. Вона також нагадала, що Литва не визнає його як законного лідера Білорусі – їх позиція щодо цього питання дуже чітка.

Міністерка МВС зауважила, що ця криза відбувається під безпосереднім керівництвом Кремля:

“Я думаю, ми не повинні відступати, бо йде війна. З самого початку зрозуміло, що його [Лукашенка] веде Путін з Росії”, – стверджує Білотайте. 

Теги: Білорусь, мігранти, нелегальні мігранти, Олександр Лукашенко, Росія, диктатор, Кремль, Литва

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