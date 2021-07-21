Про це вона повідомила у Facebook.

“Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок – нічого з того, що вішали”, – написала вона.

Більченко також похвалилася науковими здобутками й співпрацею з “російськими колегами”.

“Частина проведених мною наукових конференцій і статей, приблизно третя частина, була спільно з російськими колегами. Я ні про що не шкодую. Ні про що”, – заявила Більченко.

У повідомлені про звільнення, яке виш надіслав Більченко, зазначається, що їй пропонують “переведення на вакантні посади за її згодою”. Схоже, професорка вирішила відмовитися від цієї пропозиції.

Через кілька годин вже звільнена Більченко попросила фінансової допомоги та заявила, що змушена була звернутися до психіатрів через ситуацію зі звільненням.

Хто така Євгенія Більченко?

Євгенія Більченко має понад 20 років наукового стажу в університеті ім. Драгоманова. У виші вона викладає на кафедрі культурології та філософської антропології.

Ще у 2014 році Більченко була активісткою Євромайдану, присвячувала протестувальникам вірші, а згодом стала волонтеркою. В інтерв’ю 2017 року професорка заявила, що допомагала військовим та “Правому сектору”.

За її словами, з часом вона “розчарувалася в ідеалах Майдану та перейшла на радикальну антивоєнну позицію”.

У 2018 році Більченко заявила, що не допомагала військовим та “Правому сектору”, та й волонтеркою не була. За її словами, вона навмисно створила такий імідж, “щоб режим не чіпав”.

Пізніше Більченко зізналася, що підтримувала тісний зв’язок з російським письменником Захаром Прилєпіним. До речі, він активно підтримував дії російських загарбників на Донбасі.

Прилєпін в одному зі своїх інтерв’ю заявив, що дуже радий бачити “прозріння” Більченко.

27 січня скандальна професорка похвалилася у Facebook посвідченням члена “Міжнародного союзу поетів”, який базується в Санкт-Петербурзі (РФ).

“Ще в грудні мене взяли в Міжнародний союз поетів (Санкт-Петербург прийняв), а вчора надіслали корочку. Я – чужа всьому символічному, але ця іпостась – для мене реально честь, правда. Дякую, Ленінграде. Працюємо”, – написала професорка.

Євгенія Більченко регулярно демонструє свою прихильність до РФ. Так, 18 та 22 січня у Facebook ця пані оприлюднила свою позицію щодо закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який віддає українській мові пріоритет у сфері послуг.

“Цей закон — лише ланка в ланцюгу, черговий пухлинний лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії”, – написала Більченко.

Ба більше, професорка заявила, що вважає себе “представником російської цивілізації” і додала, що свідомо переходить на російську мову у сфері обслуговування.

Через кілька днів вона звернулася до Володимира Зеленського та попросила захисту, бо її “цькують у Мережі та погрожують фізичною розправою”.

Національний педагогічний університет імені Драгоманова відреагував на скандал окремою заявою.

“Авторка зазначеної публікації взяла на себе відповідальність безапеляційно оцінити окремі, справді проблемні, питання сучасної України, економічного, політичного, гуманітарного характеру. При цьому Більченко надмірно емоційно, дратівливо та доволі поверхово оцінює стан розв’язання таких проблем, зокрема мовленнєвої, та всупереч назві публікації зробила це досить банально. Особливо турбує, що стиль публікації аж ніяк не відповідає вимогам професійної етики викладача вишу”, – йдеться у заяві.

Згодом Більченко з’явилася в ефірі телеканалу НАШ і повідомила, що її звільняють. Це рішення начебто “ухвалили керівники громадських організацій”. При цьому професорка розмовляла українською та запевняла, що критикувала закон, а не виступала проти України.

У Міністерстві освіти та науки також прокоментували заяви Більченко.

“Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову”, – зазначається у повідомленні.

Однак ніякої конкретики щодо звільнення професорки у міністерстві не надали. Зазначимо, що кадрові рішення має ухвалювати ректорат вишу.

Як бачимо, вишу знадобилося пів року для того, щоб звільнити скандальну прихильницю “руського міра”.