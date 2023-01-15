14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець.

Про це повідомляє Анастасія в себе на сторінці в Instagram.

Анастасія Швець втратила домівку внаслідок обстрілу Дніпра.

“Мого дому, усього життя і спогадів немає більше. Нема кота, не відомо, що з батьками”. – коментує Анастасія. – “Кажуть, що їх бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже немає”.

За словами дівчини, під час атаки її накрило дверима, доки вона була в ліжку. Ракета знищила частину будинку. “Кухні, кімнати, ванни, коридору немає, там прірва, і я бачу іншу частину під’їзду, чужого під’їзду”, – ділиться подробицями постраждала.

Декілька місяців тому Анастасія втратила свого коханого чоловіка на війні. “Я не жила, а існувала весь час, намагалася змиритися, що мого хороброго Влада більше немає”, – пише у своєму акаунті Анастасія.

Зараз дівчина знаходиться під наглядом лікарів. Анастасія вірить, що від смерті її врятував коханий: “Він зберіг. Я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги. Я відчувала, що він буде мене оберігати”.

На своїй сторінці в Instagram дівчина оголосила про збір коштів на купівлю житла. Проте з’явилося безліч коментарів з обвинуваченнями у шахрайстві, які пишуть під дописом про загиблого чоловіка Анастасії.

“Він був сміливим воїном тут, а тепер воює на стороні янголів охоронців. Залиште його пост у спокої, будь ласка”, – попросила Анастасія.

Банки блокують збір та пропускають не всі транзакції, однак дівчина знайшла вихід і закликала надсилати кошти на картку сестри.