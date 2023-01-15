Про це повідомляє Анастасія в себе на сторінці в Instagram.
Анастасія Швець втратила домівку внаслідок обстрілу Дніпра.
“Мого дому, усього життя і спогадів немає більше. Нема кота, не відомо, що з батьками”. – коментує Анастасія. – “Кажуть, що їх бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже немає”.
За словами дівчини, під час атаки її накрило дверима, доки вона була в ліжку. Ракета знищила частину будинку. “Кухні, кімнати, ванни, коридору немає, там прірва, і я бачу іншу частину під’їзду, чужого під’їзду”, – ділиться подробицями постраждала.
Декілька місяців тому Анастасія втратила свого коханого чоловіка на війні. “Я не жила, а існувала весь час, намагалася змиритися, що мого хороброго Влада більше немає”, – пише у своєму акаунті Анастасія.
Зараз дівчина знаходиться під наглядом лікарів. Анастасія вірить, що від смерті її врятував коханий: “Він зберіг. Я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги. Я відчувала, що він буде мене оберігати”.
На своїй сторінці в Instagram дівчина оголосила про збір коштів на купівлю житла. Проте з’явилося безліч коментарів з обвинуваченнями у шахрайстві, які пишуть під дописом про загиблого чоловіка Анастасії.
“Він був сміливим воїном тут, а тепер воює на стороні янголів охоронців. Залиште його пост у спокої, будь ласка”, – попросила Анастасія.
Банки блокують збір та пропускають не всі транзакції, однак дівчина знайшла вихід і закликала надсилати кошти на картку сестри.
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