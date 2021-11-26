Журналіст Дмитро Гордон розчарований через дії Президента Володимира Зеленського та сказав, що "всіх нас на**али".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

На питання журналіста щодо того, чи пресмарафон Зеленського збирався задля того, щоб “збити інформаційні потоки та президент боїться протестів”, він відповів доволі емоційно.

“Звичайно, він боїться. Звичайно у нього вигляд людини, яка боїться. І від страхів він нападає. Але це непродуктивна позиція. Мені так шкода його. Шкода себе, що я так ним зачарувався. Шкода взагалі всіх, що вчергове нас просто на**али”, – сказав він.

Дмитро Гордон заявив, що був "зачарований" Володимиром Зеленським, але вкотре усіх просто на…обманули, словом. pic.twitter.com/vhgMv30xoE — Букви (@Bykvu) November 26, 2021

Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський назвав Бурбу “аферистом”, а також звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.

Також Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.

Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.

Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.