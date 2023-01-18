Сьогодні, 18 січня поблизу дитячого садка впав вертоліт ДСНС, який, як повідомив Кирило Тимошенко, направлявся з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії. Внаслідок падіння спалахнула пожежа. Станом на 14:30 через авіакатастрофу у місті зафіксовано 17 загиблих, серед них – четверо дітей. Також 29 людей поранено, із них – 15 дітей. Точна інформація ще встановлюється.

Про події того ранку #Буквам розповів батько 5-річного вихованця дитсадка, на котрого упав гелікоптер – Микола Антонов. У момент падіння гвинтокрила він перебував з дитиною у згаданому приміщенні.

“Думки про подібне навіть й не могло у мене бути. Зранку я, як завжди, привів сина у садок. Ми зайшли у групу, я почав переодягати малого, щойно відкрив шафу – почув сильний гуркіт. Тоді вихователька сказала: “Там, мабуть, шахіди летять”. Я підійшов подивитись до вікна, як бачу – червоно-сіра махіна летить прямо на нас! Я лише встигнув крикнути: “Всі втікайте, ховайтесь!”. Пролунав страшний вибух. Я впав додолу. Відчув, як почало пекти у спину та ногу. Мене, ще одного батька та його дитинку обпекло полумʼям”, – згадав чоловік.

Син Миколи, за попередньою вказівкою батька, почав бігти й зупинився біля дверей. Дитина фізичних пошкоджень не зазнала, однак, як розповідає чоловік, зазнала колосального шоку. Внаслідок сьогоднішньої трагедії сина Миколи відведуть до психолога.

“Я думав, що ми все… Нас зараз не стане. На щастя, ми врятувались. Однак про те, що багато діток отримали поранення й загинули, було зрозуміло одразу… Наше крило не зачепило, вертоліт перелетів через наш корпус, зачепив дах іншої будівлі, де були теж маленькі діти, та впав під під’їзд сусіднього будинку”, – розповів Микола.

Одразу після падіння літального апарата у дитсадку спалахнула інтенсивна пожежа. За словами Миколи, він миттєво зреагував на вогонь, вибіг із сином на вулицю та почав кричати людям, щоб вони рятували дітей – будівля уже палала. Наразі чоловік отримав першу медичну допомогу від отриманих опіків.

“Шкода, звісно, людей, що загинули на борту, як і діток та батьків, що без зайвої думки відвели маленьких у дитсадок… Це шок. Це величезна трагедія, причини якої поки що нам невідомі”, – додав Микола.